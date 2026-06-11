Los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba reabren al público: fechas, entradas y todos los detalles

Los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, que se encontraban cerrados por tareas de conservación, mejora y adecuación desde el pasado 7 de enero, reabrirán al público este próximo martes, 16 de junio, según ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

El horario de visita, desde el martes hasta el 15 de septiembre, "será el de verano, tal y como se hace en el resto de museos municipales", explica el comunicado municipal. En concreto, queda fijado de 08.15 a 13.00 horas, de martes a domingo, "al tratarse de un espacio al aire libre y, por tanto, sometido a las altas temperaturas en mayor medida", lo que lleva a la reducción de horas. "Una vez finalizada la época estival, los jardines seguirán abiertos en su horario de invierno", asegura el Consistorio.

Las entradas ya se encuentran a la venta en tres puntos habilitados y por internet

Las entradas se pondrán a la venta desde hoy jueves, 11 de junio, y pueden adquirirse en tres puntos habilitados a tal efecto para evitar colas. Se trata de un tótem ubicado a tal efecto frente al Alcázar (en la zona de la Ribera), el quiosco de Campo Santo de los Mártires y el Museo Taurino, si bien este último punto es para pago en metálico. Igualmente, pueden adquirirse on line en esta página web. El puesto de taquilla de entrada en los jardines "será solo de validación y el precio de la entrada será de siete euros. Durante el horario de apertura habrá servicio de mediación cultural, como en el resto de museos", informa el Ayuntamiento.

Daniel García-Ibarrola, Isabel Albás y Miguel Ruiz Madruga, en los Jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba. / CÓRDOBA

Isabel Albás: "Las obras han sido fundamentales para que el Alcázar esté en las mejores condiciones"

La teniente de alcalde delegada de Cultura, Isabel Albás, ha señalado que los jardines abren de nuevo sus puertas al público “después de una importante labor de conservación y mejora a la que se han sometido” y ha agradecido el trabajo desarrollado por Emacsa y por Parques y Jardines, que “han sido fundamentales para que este espacio, que es uno de nuestros principales atractivos patrimoniales, esté en las mejores condiciones para el disfrute de los cordobeses y los turistas”. Asimismo, ha destacado que “se trata de una intervención transversal, con una colaboración fundamental de la Gerencia de Urbanismo, que evidencia el compromiso del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba por la puesta en valor del patrimonio de la ciudad”.

Jardines del Alcázar, residencia de los Reyes Cristianos en Córdoba. / Francisco González

En qué han consistido los trabajos

Los trabajos desarrollados en los jardines han consistido principalmente en, por parte de Emacsa, la impermeabilización de los estanques y renovación del sistema de bombas y difusores de las fuentes. También se han soterrado las estructuras de cableado y Parques y Jardines ha procedido al mantenimiento y puesta a punto de la jardinería y zona verde.