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Agenda

Qué hacer hoy en Córdoba, jueves, 11 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Concierto ‘Deshilando a la viuda negra’

Concierto ‘Deshilando a la viuda negra’ / DIARIO CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Cultura en red

Concierto ‘Deshilando a la viuda negra’

Se trata de un concierto escénico del trío LaLola y Las de Atrás que investiga el origen de un arquetipo femenino construido desde la herida, el miedo y la estigmatización. La propuesta desarrolla un nuevo lenguaje sonoro que reinterpreta la raíz emocional del bolero desde una estética contemporánea y alternativa.

CÓRDOBA. Centro de Educación Vial.

Paseo de la Victoria.

21.00 horas.

Espacios Amaziges

‘De los oasis al coliseo: fieras, imágenes populares y realidades del África preislámica’

El desierto, oasis, animales salvajes y poblaciones bárbaras son algunas de las imágenes mentales que asociamos a África, heredadas de los geógrafos del mundo antiguo, griegos y romanos. Sobre ello hablará la profesora Esther Sánchez Medina (UAM), en una nueva conferencia del ciclo ‘Espacios Amaziges’.

CÓRDOBA. Casa Árabe.

Samuel de los Santos Gener, 9.

19.00 horas.

Córdoba siempre orgullosa

‘El arcoiris en las ciencias, la tecnología y la innovación’

Dentro de las actividades de Córdoba siempre orgullosa, tendrá lugar la exposición ‘El arcoiris en las ciencias, la tecnología y la innovación’.

CÓRDOBA. IES. Galileo Galilei.

Francisco Pizarro, 16.

11.30 horas.

Gala Fest

‘Dos voces del siglo XX’

‘Dos voces del siglo XX’ con los artistas Mikhail Milman (violonchelo) y Larisa Tedtoeva (piano). Repertorio de Prokofiev y Shostakovich.

CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.

Ambrosio de Morales, 20.

20.30 horas.

Jueves del polifemo

Concierto de Subtónica

Javier Estévez presenta el quinto disco de Subtónica, titulado ‘Salvarnos’. Este nuevo trabajo aborda problemas como el cambio climático, buscando combatir la inercia colectiva y despertar la conciencia crítica. El álbum denuncia un mundo anestesiado por el individualismo, pero lanza un claro mensaje: aún hay margen para reaccionar.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Teatro Góngora.

Jesús y María.

20.00 horas.

Cine

Proyección de películas

‘Cuentos y fábulas’ en el ciclo ‘Básicos del cine alemán’, a las 20.00 y ‘Función de noche’, en el ciclo ‘Homenaje a Josefina Molina’, a las 20.30 horas.

CÓRDOBA. Filmoteca de Andalucía.

Medina y Corella.

20.00 y 20.30 horas.

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