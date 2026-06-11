La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ultima los trámites para abrir la calle que conectará Sagunto con la avenida de Rabanales

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene de forma definitiva el proyecto de expropiación de unos terrenos que permitirán, culminado este trámite, unir mediante una calle que ahora está a medio hacer la avenida de Rabanales con Sagunto. La expropiación ya se aprobó de forma inicial y se sometió a información pública sin que se presentaran alegaciones.

Lo que toca ahora es comunicar lo aprobado a la entidad propietaria de los terrenos que se expropian, la Provincia de la Inmaculada Concepción, de la Orden de Frailes Menores -orden que lleva el colegio Franciscanos-, que tendrá 20 días para manifestar por escrito si está de acuerdo o no. Si pasan los 20 días y no se formula oposición, se entenderá aceptada la valoración que se hace de los terrenos, que en este caso es de algo más de 190.000 euros.

La avenida de Rabanales, en una imagen de archivo. / MANUEL MURILLO

La nueva calle y los terrenos que se expropiarán

El suelo que quiere obtener el Ayuntamiento mediante esta expropiación permitirá ejecutar un viario de conexión entre la calle Sagunto y y la avenida de Rabanales. De esta forma, se dará continuidad a las calles Fernando IV y Luis Valenzuela. Ya el PGOU de 1986 preveía obtener este suelo para un vial, aunque con un trazado distinto.

La expropiación afecta a una parte del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos), en concreto, a una zona destinada a patio de recreo y deportes. Son algo más de 520 metros cuadrados de patio los que se quedará el Ayuntamiento para poder hacer ese viario.