Córdoba ciudad
La Gerencia de Urbanismo de Córdoba ultima los trámites para abrir la calle que conectará Sagunto con la avenida de Rabanales
La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba prevé aprobar definitivamente la expropiación de 520 metros cuadrados del patio de un colegio para conectar dos vías
El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba tiene previsto aprobar la semana que viene de forma definitiva el proyecto de expropiación de unos terrenos que permitirán, culminado este trámite, unir mediante una calle que ahora está a medio hacer la avenida de Rabanales con Sagunto. La expropiación ya se aprobó de forma inicial y se sometió a información pública sin que se presentaran alegaciones.
Lo que toca ahora es comunicar lo aprobado a la entidad propietaria de los terrenos que se expropian, la Provincia de la Inmaculada Concepción, de la Orden de Frailes Menores -orden que lleva el colegio Franciscanos-, que tendrá 20 días para manifestar por escrito si está de acuerdo o no. Si pasan los 20 días y no se formula oposición, se entenderá aceptada la valoración que se hace de los terrenos, que en este caso es de algo más de 190.000 euros.
La nueva calle y los terrenos que se expropiarán
El suelo que quiere obtener el Ayuntamiento mediante esta expropiación permitirá ejecutar un viario de conexión entre la calle Sagunto y y la avenida de Rabanales. De esta forma, se dará continuidad a las calles Fernando IV y Luis Valenzuela. Ya el PGOU de 1986 preveía obtener este suelo para un vial, aunque con un trazado distinto.
La expropiación afecta a una parte del colegio Santa María de Guadalupe (Franciscanos), en concreto, a una zona destinada a patio de recreo y deportes. Son algo más de 520 metros cuadrados de patio los que se quedará el Ayuntamiento para poder hacer ese viario.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba