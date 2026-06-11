Obituario
Los fallecidos en Córdoba el jueves 11 de junio
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso