Velada preveraniega
El Eurostars Palace inaugura el verano en Córdoba con su tradicional Fiesta Blanca en la Terraza Palace
Decenas de invitados del ámbito social, político, económico y cultural de Córdoba acuden a la cita que estrena la oferta de ocio y gastronomía de la Terraza Palace
Córdoba empieza a mirar al verano desde una de sus terrazas más reconocibles. El hotel Eurostars Palace ha acogido este jueves su tradicional Fiesta Blanca, una cita que sirve para inaugurar la temporada estival y presentar la oferta de la Terraza Palace para los próximos meses.
Decenas de invitados del mundo social, político, económico y cultural de Córdoba se han dado cita en la velada, un evento con el blanco como protagonista en la decoración, el ambiente y el código de vestimenta.
Una cita social para dar la bienvenida al verano en Córdoba
La Fiesta Blanca del Eurostars Palace se ha consolidado como una de las convocatorias que marcan el arranque del verano en la capital cordobesa. En esta ocasión, el encuentro ha vuelto a convertir la Terraza Palace en un punto de reunión para representantes de distintos sectores de la vida pública y social de la ciudad.
La invitación establecía como código de vestimenta el “total white”, reforzando la estética característica de esta celebración.
Con esta cita, el Eurostars Palace dio el pistoletazo de salida a la programación veraniega de su terraza, un espacio vinculado al ocio, la gastronomía y los encuentros al aire libre en pleno centro de Córdoba.
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