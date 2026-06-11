Nombramiento
Eulalio Fernández seguirá como gerente de la Universidad de Córdoba tras el apoyo unánime del Consejo Social
El Pleno del Consejo Social de la UCO aprueba la propuesta del rector y respalda su continuidad por su experiencia en gestión universitaria
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) ha aprobado por unanimidad la propuesta del rector para el nombramiento de Eulalio Fernández Sánchez como gerente de la institución académica, un cargo que ya ha desempeñado durante los últimos cuatro años.
El acuerdo supone el respaldo del Consejo Social a la continuidad de Fernández Sánchez al frente de la Gerencia de la Universidad de Córdoba, una responsabilidad que ejerció durante el anterior mandato rectoral.
El Pleno ha destacado su competencia profesional y su amplia experiencia en la gestión universitaria como principales motivos para apoyar de forma unánime su nombramiento.
Nuevo equipo de gobierno de la UCO
Durante la reunión, el rector informó también a los miembros del Consejo Social sobre la composición de su nuevo equipo de gobierno y las principales líneas de actuación que marcarán esta nueva etapa en la Universidad de Córdoba.
Este órgano universitario, encargado de conectar la actividad académica con la sociedad cordobesa, conoció así las prioridades que guiarán la acción institucional en los próximos años, tanto en materia de gestión como en el desarrollo de proyectos estratégicos para la comunidad universitaria.
Becas de colaboración y Distinciones del Consejo Social 2026
En la misma sesión, el Pleno aprobó los criterios para la distribución de las becas de colaboración en departamentos correspondientes al curso 2026-2027. Estas ayudas permiten al alumnado participar en tareas de apoyo a la actividad académica e investigadora de los departamentos universitarios.
Además, el Consejo Social acordó la concesión de las Distinciones del Consejo Social 2026, unos reconocimientos vinculados a la trayectoria, la aportación institucional y la relación de la Universidad de Córdoba con su entorno social.
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