Doce parlamentarios cordobeses juran o prometen su cargo en la constitución de la Cámara andaluza con Gómez Villamandos en el recuerdo

Los doce parlamentarios cordobeses han jurado o prometido su cargo este jueves en la sesión de constitución de la Cámara andaluza, donde también se ha nombrado como presidente de la Mesa del Parlamento a Jesús Aguirre. El veterano dirigente popular repite en el cargo en esta nueva legislatura después de haber sido la cara visible del Parlamento autonómico durante los últimos cuatro años. Aguirre es el tercer cordobés que preside este órgano, después de los socialistas Manolo Gracia y Juan Pablo Durán.

En la 13ª legislatura, ocho mujeres y cuatro hombres fueron elegidos por la circunscripción de Córdoba el pasado 17 de mayo. En total, las elecciones autonómicas han puesto nombres y apellidos a los 109 representantes que constituyen el Parlamento andaluz, de los que 53 son del Partido Popular (6 de ellos de Córdoba; Antonio Repullo, Araceli Carrillo, Jesús Aguirre, Beatriz Jurado, José Antonio Nieto y Verónica Martos), 28 del PSOE (3 de ellos de Córdoba: Silvia Mellado, Victoria Fernández y Esteban Morales), 15 de Vox (Paula Badanelli), 8 de Adelante Andalucía (Mariví Serrano) y 5 de Por Andalucía (Rosa Rodríguez).

Recuerdo a Gómez Villamandos

La sesión plenaria ha comenzado con un minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido José Carlos Gómez Villamandos, el exconsejero de Universidades era el número 7 de la candidatura popular a las elecciones andaluzas. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha desplazado a la capital andaluza para acompañar a sus compañeros de partido y a su esposa, Verónica Martos, que también ha jurado su cargo.

Juramentos o promesas

Como ya es habitual en el Parlamento andaluz, algunos diputados juraron o prometieron sus cargos con la fórmula canónica y otros muchos añadieron coletillas diversas. Los de Vox, por ejemplo, incluyeron un “por España”; los de Adelante Andalucía, una "Andalucía libre y soberana" y los de Por Andalucía sumaron en sus promesas reivindicaciones de la sanidad pública y la dignidad de los trabajadores.

Los socialistas, por su parte, arrancan la nueva legislatura "con ilusión y responsabilidad, para defender con firmeza nuestros servicios públicos". Además, el PSOE cordobés apuesta por "el trabajo, el compromiso y el equipo para mejorar el día a día de nuestra tierra".

Rosa Rodríguez, diputada cordobesa de Por Andalucía. / CÓRDOBA

Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó Paula Badanelli, que ayer mismo se despidió del Pleno de Córdoba. No se sabe si por desplante o por los nervios propios del momento, al hacer el juramento de su cargo, hizo una cobra y no besó o estrechó la mano, como sí hicieron el resto de parlamentarios al presidente de la cámara, a Jesús Aguirre.

Sin acuerdo previo

El PP de Juanma Moreno y Vox arrancan la legislatura sin un principio de acuerdo que allane el camino a la investidura y a la configuración del nuevo gobierno. Ahora, el presidente del Parlamento dispone de 15 días hábiles para hacer la ronda de contactos de cara a su investidura, pero no tiene fijado ningún plazo para convocar la fecha del pleno.

Los ocho diputados de Adelante Andalucía, en el Parlamento andaluz, con la cordobesa Mariví Serrano, tercera por la izquierda. / CÓRDOBA

La formación de Santiago Abascal ha renunciado a tener peso en la Mesa del Parlamento hasta que no haya un pacto político que recoja sus reivindicaciones, entre ellas, la prioridad nacional, y hasta que se defina si habrá o no un gobierno de coalición PP-Vox.