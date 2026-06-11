La Diputación de Córdoba convoca 19 puestos de trabajo de auxiliar administrativo: requisitos, plazos y temario

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) da publicidad este jueves a la convocatoria de 19 plazas de auxiliar administrativo para trabajar en la Diputación de Córdoba. El sistema de acceso será mediante oposición, por turno libre, y la escala de las plazas será para administración general, subescala auxiliar, grupo C y subgrupo C2. De las 19 plazas, cuatro están reservadas para personas con discapacidad.

Requisitos para las 19 plazas de administrativo de la Diputación de Córdoba

Hay que tener la nacionalidad española, poseer la capacidad funcional para desempeñar las tareas que se piden, tener 16 años cumplidos y no superar la edad máxima de jubilación forzosa. Además, se exige no haber sido separado del servicio de una administración ni estar inhabilitado para empleo público. En cuanto a formación, la titulación exigida es graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

Imagen de archivo del examen de unas oposiciones celebrado en Rabanales. / MANUEL MURILLO

¿Cuándo podrán presentarse las solicitudes?

Como en cualquier convocatoria de empleo público, el plazo se abrirá una vez se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya se ha publicado en el de la provincia (BOP) y en el de Andalucía (BOJA). Cuando aparezca en el BOE se abrirá un periodo de 20 días hábiles para echar la solicitud.

Sistema selectivo y temario

El sistema es oposición, sin fase de concurso. Es decir, no se valoran méritos: la nota depende del examen. Habrá un único ejercicio, obligatorio y eliminatorio, dividido en dos partes que se harán en la misma sesión. El primero será un test teórico sobre el temario (hasta 15 puntos) y el segundo, un test práctico de ofimática (hasta 20 puntos).

Imagen de archivo de un examen de oposiciones. / MANUEL MURILLO

Con respecto al temario, son 20 temas divididos en dos bloques. El primer bloque es de materias comunes (Constitución Española, organización territorial, Estatuto de Autonomía de Andalucía e igualdad de género). El segundo es de materias específicas e incluye régimen local, haciendas locales, procedimiento administrativo, órganos colegiados, protección de datos, registros, archivos, personal al servicio de la Administración local, atención al público y ofimática. En la parte de ofimática entra Windows, explorador de archivos, LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, correo electrónico e Internet.