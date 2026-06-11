Córdoba reactiva las exhumaciones con un contrato urgente de 150.000 euros tras el plante de las familias de represaliados

Apenas un día después de que la Cátedra de Memoria Democrática y varios colectivos y asociaciones memorialistas de Córdoba se plantaran ante el parón de las exhumaciones en la capital cordobesa, el Ayuntamiento de Córdoba informa de que ya se ha enviado a Contratación el pliego para continuar los trabajos de exhumación, preservación y custodia de restos óseos y muestras biológicas víctimas en las fosas comunes del cementerio municipal de la Salud. El delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, espera que el pliego se publique en la plataforma de contratación en el plazo de un mes.

"Se mandó ayer a Contratación para que vaya por vía de urgencia, de modo que los plazos administrativos se queden en la mitad", ha explicado el edil apuntando que en cualquier caso el pliego debe recibir antes el visto bueno de la Asesoría Jurídica y de Intervención.

Representantes de la Cátedra de Memoria Histórica y asociaciones de víctimas, ayer en el cementerio de la Salud.stitucional que sufren las exhumaciones de las fosas comunes en los cementerios de La Salud y San Rafael en Córdoba / Víctor Castro

Un contrato de 150.000 euros

La actuación que se lanza por la vía de urgencia responde a la subvención estatal de 150.000 euros de Memoria Democrática concedida al Ayuntamiento por parte del Gobierno central destinada a trabajos de búsqueda, localización, exhumación e identificación de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. En un segundo momento, el Ayuntamiento sacará, en virtud del convenio por las cuatro administraciones (Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Estado) un segundo contrato de 487.603,31 euros sin IVA para completar los trabajos.

Dónde se quiere actuar ahora

La memoria que ahora se eleva a Contratación plantea dar continuidad a los trabajos desarrollados entre octubre de 2023 y octubre de 2025 por la UTE Themis en los cementerios de La Salud y San Rafael. Las nuevas actuaciones se centran en varios espacios del cementerio de La Salud: los cuadros Virgen de los Dolores, San Ramón, San Cipriano, San Cayetano, Patio del Depósito, La Anunciación, Trinidad, San Dimas, San Demetrio y San Plácido. Se recuerda que ya se han recuperado 189 cuerpos de un total estimado de 352 víctimas vinculadas a la represión golpista, y se prevé completar la excavación del sector. También se plantean catas y comprobaciones en otros cuadros donde los registros cementeriales apuntan a víctimas exhumadas o aún pendientes de localizar.

Entre las actuaciones previstas figuran la excavación arqueológica, la exhumación individualizada de restos, los trabajos de antropología forense, la prospección de nuevas zonas del cementerio y el análisis de restos ya recuperados. En concreto, la memoria recoge la necesidad de estudiar 32 restos exhumados en la fosa Virgen de los Dolores y custodiados por Cecosam para obtener muestras de ADN y remitirlas al Laboratorio de Genética de la Universidad de Granada.

Exhumaciones en Córdoba. / Víctor Castro

Cuatro meses de ejecución

El contrato se tramitará como procedimiento abierto y urgente y tendrá un plazo de ejecución será de cuatro meses desde la formalización del contrato, sin posibilidad de prórroga ordinaria, aunque podría concederse una ampliación si no se terminan los trabajos, siempre dentro del límite máximo fijado por la subvención: 31 de diciembre de 2026.

Acto de recuerdo de las víctimas

Los colectivos memorialistas han convocado un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe de Estado y la dictadura en Andalucía el próximo sábado 13 de junio para denunciar la paralización de los trabajos de exhumación y advertir que las exhumaciones "están en riesgo", sostienen. El acto se celebrará de manera conjunta y contará con la participación de la Asociación Dejadnos Llorar, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la Federación de la Memoria Democrática de Andalucía. Será a las 10 de la mañana en el cementerio de la Salud.