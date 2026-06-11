¿Y si tu nota de la Selectividad no cuadra? Así puedes reclamar la calificación de la PAU 2026 en Córdoba

Este jueves 11 de junio, a partir de las 10.00 horas, se publican las notas de Selectividad 2026 en Córdoba y toda Andalucía. Los resultados de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), celebrada en su convocatoria ordinaria del 2 al 4 de junio, marcarán el futuro académico de los más de 4.700 estudiantes que han realizado los ejercicios en la provincia, ya que a partir de esta calificación, más la nota media de Bachillerato, podrán (o no) acceder al grado deseado.

En muchos casos, el estudiante se lleva una decepción con la calificación de alguna asignatura, por lo que decide reclamar la nota. Para ello, la Universidad de Córdoba establece unos plazos y procedimientos para la reclamación.

La pruebas de la Selectividad se han celebrado del 2 al 4 de junio / A. J. GONZÁLEZ

Cómo consultar la nota de la PAU en Córdoba

Las calificaciones de la Selectividad 2026 se publican en el portal de la Universidad de Córdoba el jueves 11 de junio a partir de las 10.00 horas y se pueden consultar en este enlace. Es necesario contar con usuario y contraseña en la web.

Cómo reclamar la nota de la PAU

Si no se está conforme con la nota de algún o algunos exámenes de Selectividad se puede reclamar.

En prima instancia, el profesor se asegurará de que se han calificado todas las preguntas de la prueba y que se ha sumado la puntuación de cada una de ellas correctamente. Posteriormente, se procede de manera automática a una segunda corrección, en la cual un profesor diferente al que ha calificado el examen, vuelve a corregirlo. Pero, ojo, que la calificación final podrá ser inferior, igual o superior a la inicial. En caso de que haya dos o más puntos de diferencia, un tercer profesor corregirá el examen y de nuevo la calificación final podrá ser inferior, igual o superior a la inicial.

¿Cuándo pedir la revisión y dónde?

El plazo de presentación de solicitudes de revisión será del 12 al 16 de junio a las 12.00 horas y se presentarán única y exclusivamente en el portal de publicación de las calificaciones, haciendo clic en el icono correspondiente que estará operativo durante los días de presentación de las reclamaciones

Una vez revisados, se publicarán las calificaciones definitivas el 19 de junio.

Alumnos a la entrada de las pruebas / A.J.González

Solicitud de visualización de exámenes

Una vez concluido el proceso de revisión de calificaciones, el alumnado que lo haya solicitado, puede pedir el visionado de los ejercicios para comprobar los errores cometidos y tomar nota de ellos.

El plazo de presentación de solicitudes de vista de examen es del 22 al 23 de junio mediante una solicitud genérica, bien de forma telemática, con certificado digital, o presencialmente en la Oficina del Registro General (Rectorado) o en el Registro Auxiliar de la Escuela Politécnica de Belmez, debiendo confirmar obligatoriamente su asistencia enviando un correo electrónico a la dirección dg.acceso_intergeneracional@uco.es antes del 24 de junio aportando justificante de la solicitud presentada e indicando las asignaturas.

El visionado tendrá lugar el jueves 25 de junio a las 10.00 horas en Sala Baja Este del Rectorado de la Universidad de Córdoba de manera presencial. El proceso establece que el visionado tendrá una duración de 10 minutos por examen, el interesado debe identificarse obligatoriamente con su DNI o equivalente, se prohíbe todo tipo de reproducción mediante cualquier medio o dispositivo, se podrá tomar en nota en los folios y con los bolígrafos que se les facilitará en la propia sala, y en la sala no habrá correctores que puedan resolver dudas acerca de los exámenes. No se trata de una nueva corrección sino de una oportunidad.