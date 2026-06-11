El error más frecuente al ordenar los grados tras la PAU: la lista que puede dejarte fuera de tu primera opción

Una vez terminada la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), la antigua Selectividad, no terminan los nervios. Para miles de estudiantes andaluces y cordobeses, la siguiente pantalla del proceso llega el jueves 11 de junio, cuando se publican las notas de la PAU y se abre el plazo para solicitar plaza en la Universidad. Y ahí aparece una decisión que parece sencilla, pero no lo es: ordenar los grados.

El error más frecuente es pensar que la lista debe hacerse como una estrategia defensiva, colocando primero una carrera con una nota de corte más baja “para asegurar algo” y dejando después la titulación que realmente se quiere estudiar. Es comprensible: después de días de exámenes, cálculos, medias, ponderaciones y simuladores, muchos alumnos creen que el orden puede funcionar como una quiniela. Pero en la preinscripción universitaria no conviene jugar a adivinar. La regla básica es mucho más directa: los grados deben colocarse por preferencia real.

Facultad de Medicina, Enfermería y Fisioterapia de la Universidad de Córdoba. / A.J. GONZÁLEZ

Es decir, primero la carrera que el estudiante quiere estudiar de verdad. Después, la segunda que aceptaría si no entra en la primera. Luego la tercera. Y así sucesivamente. Ni por nota de corte, ni por lo que “parece más fácil”, ni por lo que alguien cree que “entra seguro”.

El orden de los grados importa

En Andalucía, la solicitud de plaza se realiza a través del Distrito Único Andaluz, el sistema común de admisión para las universidades públicas andaluzas. Esto permite pedir titulaciones y centros de distintas universidades en una misma solicitud: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla o Pablo de Olavide, según el caso.

La clave está en que el sistema adjudica una única plaza en cada adjudicación. Y no asigna cualquier plaza, sino la mejor opción posible dentro del orden marcado por el propio estudiante y de acuerdo con su nota de admisión.

Esto significa que el orden no es un simple listado informativo, es una declaración de preferencias. Si un alumno pone como primera opción un grado que realmente era su “plan B” y su nota le da para entrar, el sistema entenderá que esa es su prioridad. Y ahí puede llegar el problema: una carrera situada por debajo en la lista no actúa como primera opción aunque, realmente, sí lo sea.

Alumnos durante la prueba de la Selectividad / Manuel Murillo

El fallo clásico: poner primero la opción “segura”

El caso se repite cada año. Un estudiante quiere estudiar Medicina, Enfermería, Psicología, Ingeniería Informática, Educación Primaria o cualquier otro grado con alta demanda, pero, al ver las notas de corte del curso anterior, se asusta. Entonces decide colocar arriba una titulación que cree más asequible y deja su verdadera primera opción en segundo o tercer lugar.

La intención es no quedarse sin plaza, pero la consecuencia puede ser la contraria a la deseada. Si la carrera “segura” está por encima de la que realmente quería y el sistema le adjudica plaza en ella, esa será la opción asignada porque el estudiante la puso antes, lo que en la práctica implica que puede cerrarse la puerta a competir correctamente por su auténtica prioridad.

Por eso la recomendación más importante es esta: nunca se debe rebajar la primera opción por miedo a no entrar. Si un alumno quiere estudiar una titulación concreta, debe ponerla la primera, aunque crea que la nota de corte está alta. Si no entra, el sistema pasará a valorar sus siguientes opciones. Pero si la coloca por debajo de otras, estará diciendo al sistema que esas otras le interesan más.

Las notas de corte no son una bola de cristal

Otro error habitual es ordenar la solicitud según las notas de corte del año anterior. Las notas de corte son útiles, pero no son una garantía. Sirven como referencia para saber cómo se comportó la demanda en cursos anteriores, pero no son una nota fijada de antemano por la universidad.

Rectorado de la Universidad de Córdoba / MANUEL Á. LARREA

La nota de corte depende de la oferta de plazas, del número de solicitantes, de sus calificaciones y del movimiento de las listas. Por eso puede subir, bajar o quedarse cerca de la del curso anterior. También puede variar entre universidades para un mismo grado. Así, cursar Enfermería en Córdoba, Sevilla, Málaga o Granada no tiene necesariamente la misma nota de corte, y lo mismo ocurre con otros grados muy demandados.

La conclusión es clara: las notas de corte ayudan a construir una lista realista, pero no deben sustituir al criterio de preferencia. Primero, lo que se quiere. Después, alternativas razonables. Y al final, opciones de respaldo que el alumno estaría dispuesto a cursar.

Conviene pedir suficientes titulaciones

A la hora de la inscripción, el ordenar por preferencia real no significa hacer una lista corta ni confiarlo todo a una sola opción. En este punto del acceso a la universidad, la prudencia también cuenta y lo recomendable es incluir suficientes grados y centros, siempre en un orden realista que responda a sus preferencias, para reducir el riesgo de quedarse sin plaza.

El equilibrio sería lo que se quiere, la ambición, en las primeras posiciones, y el realismo, el plan B, en el conjunto de la solicitud. Las primeras opciones deben ser las deseadas, incluso si la nota parece difícil. Las siguientes deben ser alternativas que el estudiante aceptaría de verdad. Y las últimas pueden ser opciones de seguridad, pero nunca por encima de las que realmente prefiere.

En este punto también conviene mirar más allá del nombre del grado y las preferencias. Conviene valorar ciudad, desplazamiento, coste de vida, posibilidad de residencia, horarios, prácticas, salidas, vocación y plan de estudios. Para muchos estudiantes cordobeses, estudiar en la Universidad de Córdoba será la opción más cómoda y económica. Para otros, la preferencia puede estar en otra universidad andaluza por especialización, tradición del grado o expectativas personales.

Estudiantes asisten al primer día de clase en el campus de Rabanales. / A. J. GONZÁLEZ

La reserva de plaza y las listas de espera: otro momento crítico

El proceso no termina al enviar la solicitud. Tras cada adjudicación, el alumno debe consultar el resultado y realizar el trámite que corresponda: matrícula, reserva de plaza o confirmación de lista de espera, según su situación.

Este punto es esencial, pues en cada adjudicación hay que actuar dentro del plazo. Si un estudiante queda admitido en una opción que no es la primera, puede tener que reservar esa plaza y confirmar que desea seguir en lista de espera para titulaciones de mayor preferencia. Si no realiza el trámite, puede quedar fuera del procedimiento. Igual sucede si no se matricula dentro del plazo.

Fechas clave para los estudiantes andaluces

La convocatoria ordinaria de la PAU en Andalucía se celebró los días 2, 3 y 4 de junio. Las calificaciones se publican el 11 de junio, fecha en la que también se abre el plazo para presentar la solicitud de plaza en grados universitarios hasta el 22 de junio.

Después llegará la primera adjudicación, prevista para el 3 de julio, y la segunda, el 16 de julio. A partir de ahí, el proceso continuará con las listas de resultas, que permiten cubrir vacantes conforme se mueven las listas de espera.