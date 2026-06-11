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Estadística del Ministerio de Vivienda

Córdoba inicia el año con un ligero repunte de 132 viviendas protegidas, lejos de las cifras del boom inmobiliario

La construcción de inmuebles libres en Córdoba también ha descendido levemente en el primer trimestre, con 370 iniciados frente a los 386 del año anterior

Imagen de archivo de grúas para la construcción de nuevas viviendas en Córdoba.

Imagen de archivo de grúas para la construcción de nuevas viviendas en Córdoba. / Manuel Murillo

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Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Córdoba

Córdoba ha registrado un ligero repunte de la vivienda protegida (VPO) en el primer trimestre del año, con el inicio de 132 nuevas viviendas entre los planes autonómicos y los estatales, frente a las 29 de 2025. Según la estadística actualizada del Ministerio de Vivienda, la cifra sigue estando muy lejos de los años del boom inmobiliario. En el mismo periodo de 2009, se iniciaron en la provincia 692 VPO, una cifra que cayó estrepitosamente con la crisis del ladrillo años después, en los que apenas se han construido viviendas protegidas.

En 2024, se produjo una mejoría aunque en 2025 volvió a descender y a lo largo de todo el año solo se iniciaron 149 viviendas protegidas en la provincia. Pese a todo, en 2025 se recogió la cosecha del año anterior y se terminaron 291 VPO de las que iniciadas previamente. Este 2026, entre enero y marzo, no se ha terminado ninguna vivienda protegida de las que estaban en marcha, lo que da idea de la escasa actividad de 2025, muy distinta a la de 2024, en el que se acabaron de construir 592 VPO solo en el primer trimestre.

Córdoba. Viviendas de nueva construcción, obras, pisos, bloques. Huerta Santa Isabel

Construcción de viviendas en Córdoba. / Manuel Murillo

Se han comenzado a construir 370 viviendas libres

Mientras la vivienda protegida levanta cabeza, en el primer trimestre se han empezado a construir 370 viviendas libres, una cifra similar a la de 2025, cuando dieron comienzo 386 en el mismo periodo. Hay que remontarse a 2008 para ver un volumen de construcción notablemente más abultado. En el primer trimestre de 2008, se empezaron a construir en Córdoba 907 viviendas libres, aunque a partir de ese año empezó a descender.

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Hay 106 viviendas libres más terminadas

En cuanto a las terminadas, el primer trimestre ha acabado con solo 106 viviendas libres más, menos de la mitad que el primer trimestre de 2025, cuando terminaron 249 de las viviendas libres que estaban en marcha. Pese a la demanda creciente de viviendas que se da en Córdoba, el músculo promotor sigue sin alcanzar la velocidad de los años del ladrillo. Entre enero y marzo de 2008, se acabaron de construir 1.688 viviendas libres y en 2009, 1.082, cifra que ha ido descendiendo poco a poco sin llegar a remontar. El resultado es la subida sotenida de los precios y el aumento de las ventas de la vivienda de segunda mano, ante la falta de vivienda nueva disponible.

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