Medallas al mérito universitario
El Consejo Social de la Universidad de Córdoba concede sus Distinciones 2026: estas son las personas y entidades reconocidas
El órgano universitario reconoce al profesor Miguel Valcárcel Cases a título póstumo, UCOPress, la Hermandad Universitaria, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, la Subdelegación de Defensa y al profesor Antonio Rodero Franganillo
El Pleno del Consejo Social de la Universidad de Córdoba (UCO) las Distinciones del Consejo Social 2026, unos reconocimientos con los que este órgano distingue anualmente a personas e instituciones que contribuyen de manera destacada al fortalecimiento de los vínculos entre la Universidad de Córdoba y la sociedad.
En esta edición, el pleno ha acordado conceder la Medalla al Mérito Social Universitario, a título póstumo, al profesor Miguel Valcárcel Cases, catedrático de Química Analítica y "una de las figuras científicas más relevantes vinculadas a la Universidad de Córdoba desde su creación", señala la UCO en una nota de prensa.
Asimismo, recibirá la Medalla al Mérito Social Universitario UCOPress, sello editorial de la Universidad de Córdoba, "por su destacada labor en la difusión del conocimiento científico y cultural, favoreciendo la transferencia de resultados de investigación, la divulgación académica".
El Consejo Social ha reconocido igualmente a la Hermandad Universitaria de Córdoba, "por su histórica vinculación con la comunidad universitaria cordobesa y por su contribución al fortalecimiento de valores como la convivencia, la solidaridad, la identidad institucional y el compromiso social".
Otra de las medallas recaerá en la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación en Córdoba, "por su permanente colaboración con la Universidad de Córdoba en el impulso de la educación, la orientación académica y la promoción del talento".
La Subdelegación de Defensa en Córdoba recibirá igualmente la Medalla al Mérito Social Universitario "por su continuada colaboración con la Universidad de Córdoba en el marco del programa UCOSeguridad y en numerosas actividades formativas, culturales e institucionales".
Por su parte, la Medalla Séneca a los Valores Humanos ha sido concedida al profesor Antonio Rodero Franganillo, catedrático emérito de la Universidad de Córdoba y "una de las figuras más destacadas de la zootecnia española, en reconocimiento a toda una vida dedicada al servicio de la Universidad, a la formación de estudiantes e investigadores y a una trayectoria caracterizada por la excelencia, el compromiso y una extraordinaria calidad humana".
Otros acuerdos
En la misma sesión, el Pleno del Consejo Social de la UCO también ha aprobado por unanimidad la propuesta del rector para el nombramiento de Eulalio Fernández Sánchez como gerente de la institución académica, un cargo que ya ha desempeñado durante los últimos cuatro años.
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