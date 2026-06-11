Instituciones
El Consejo de Distrito de Villarrubia en Córdoba afirma que Salud prevé licitar la redacción del nuevo centro en septiembre u octubre
El órgano vecinal sostiene que la delegada reconoció las deficiencias del actual consultorio y que no existe aún financiación para levantar el nuevo edificio
El Consejo de Distrito de Villarrubia ha informado de que la delegada territorial de Salud, María Jesús Botella, se ha comprometido a “ir preparando el pliego para la publicación de la redacción del proyecto para el nuevo centro” de salud de la barriada entre los meses de septiembre y octubre de este año.
Según ha trasladado el propio consejo vecinal, este compromiso se produjo en una reunión celebrada a petición de la Delegación de Salud de Córdoba y en la que se volvió a abordar la situación del actual consultorio de Villarrubia, que el colectivo considera “insostenible”.
Falta de espacio, demoras y deterioro del edificio
Siempre según la versión del Consejo de Distrito, durante el encuentro se retomaron también los asuntos ya tratados el pasado 2 de junio con la gerente del Distrito Sanitario de Córdoba, entre ellos la necesidad de dotar al centro de “un médico más” para reducir el tiempo de espera de las citas, que, según expone, se sitúa entre quince y veinte días.
El órgano vecinal señala además que en la reunión se habló del elevado número de personas mayores que atienden los cuatro médicos del consultorio, de la falta de espacio para pacientes y personal sanitario y del deterioro del inmueble, con “el aumento de las grietas por una cimentación inestable”.
Sin financiación, según el consejo
El Consejo de Distrito asegura que, durante la reunión, la delegada trasladó que “no había aún financiación para el nuevo centro de salud”, algo que, según indica el colectivo, provocó malestar entre los vecinos y vecinas de Villarrubia.
Asimismo, el órgano vecinal explica que también se abordó la propuesta de reforma provisional del consultorio actual, una opción con la que ya había mostrado su desacuerdo. Según añade, aunque en la presentación de los presupuestos de 2026 se habló de 200.000 euros para esa actuación, el estudio geotécnico realizado desaconsejaría la reforma por la inestabilidad del terreno, al tratarse de un suelo arcilloso.
El consejo sostiene que Salud reconoció las carencias
De acuerdo con la información difundida por el Consejo de Distrito, la delegada de Salud reconoció las principales deficiencias del consultorio actual, que el propio colectivo resume en que se trata de un edificio antiguo, pequeño para la población actual de Villarrubia, muy deteriorado y desbordado.
El órgano vecinal añade que también se recordó que ya en 2009 la Dirección General de Sanidad solicitó al Ayuntamiento un suelo en la barriada para construir un nuevo centro que diera respuesta a los problemas del actual consultorio, sin que esa solución haya llegado todavía.
La parcela, aceptada definitivamente
El Consejo de Distrito sostiene igualmente que durante la reunión se hizo referencia a las declaraciones realizadas en sede parlamentaria por el consejero de Salud, en las que habría anunciado que el suelo ofrecido por el Ayuntamiento ha sido “definitivamente aceptado” tras su estudio y que el nuevo centro de salud “se va a construir”.
Según la versión del consejo, la delegada añadió además que esta actuación constituye “una prioridad para Córdoba” y que se encuentra “en primer lugar”.
Petición para destinar los 200.000 euros al proyecto
Ante esta situación, el Consejo de Distrito asegura haber pedido a la delegada que los 200.000 euros inicialmente previstos para la reforma del consultorio actual se destinen finalmente a la redacción del proyecto y a la dirección de obra del nuevo centro de salud, en el suelo ya preparado en Villarrubia y pendiente, según indica, de ser recepcionado por la Consejería.
Tras la reunión, el órgano vecinal ha expresado su deseo de que este compromiso suponga un primer paso real para que el nuevo centro de salud de Villarrubia deje de ser una reivindicación histórica y avance por fin hacia su materialización.
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