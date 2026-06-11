La cesión de Caballerizas Reales se enquista: Córdoba Ecuestre pide cambios y Bellido avisa de que no habrá negociación

La cesión de Caballerizas Reales a Córdoba Ecuestre, un proceso de contratación abierto en abril y que parecía encarrilarse después de 15 años de uso en precario del inmueble, vuelve a complicarse. La entidad ecuestre ha presentado alegaciones al convenio de cesión demanial directa publicado por el Ayuntamiento de Córdoba, al considerar que el pliego incluye condiciones no negociadas previamente y que, en sus términos actuales, no harían viable el desarrollo del Centro Internacional del Caballo que quiere impulsar Córdoba Ecuestre en Caballerizas. En unas declaraciones a Abc, el presidente de la entidad ecuestre, Rafael Blanco, ha advertido de que si no se corrigen esas cuestiones, no firmarán el convenio.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha mostrado su "sorpresa" por el contenido y el tono de las declaraciones y ha advertido a Blanco de que el procedimiento es un concurso público, donde no caben negociaciones paralelas y que el Ayuntamiento priorizará por encima de todo el interés público. Dicho interés incluye, sí o sí, la creación de un museo de arte figurativo en Caballerizas (para el que se firmó precisamente ayer un acuerdo con el Museo Europeo de Arte Moderno) y la continuidad de la Unidad de Caballería de Policía Local.

Futura sala de exposiciones, en Caballerizas Reales. / MANUEL MURILLO / COR

Reparos de Córdoba Ecuestre

Córdoba Ecuestre hace dos reparos principalmente: por un lado, la imposibilidad de usar la nueva puerta de acceso prevista en Caballerizas, reservada para la futura sala expositiva del Museo de Barcelona (MEAM); el reparto de espacios, que según la entidad limitaría incluso el espectáculo ecuestre actual; y el coste de habilitar nuevas instalaciones para la Unidad de Caballería de la Policía Local.

Respuesta del alcalde

Ante las preguntas de los medios, el alcalde ha insistido en que el Ayuntamiento priorizará en cualquier caso el interés público y que la cesión quedará supeditada a la legalidad y las condiciones fijadas por el gobierno local. "Esto no es una negociación entre partes", ha recordado Bellido. En este sentido, el regidor ha dejado claro que la Unidad de Caballería de la Policía Local seguirá en Caballerizas, al tratarse de un bien municipal, y que también primará el interés municipal de compatibilizar el espacio con un museo en la primera planta. En esta línea, el regidor ha advertido a Córdoba Ecuestre que si considera que esas condiciones no encajan con su proyecto de Centro Internacional del Caballo, será una decisión exclusiva de la entidad no seguir adelante.

La unidad de caballería de la Policía Local de Córdoba se ubica en Caballerizas. / Manuel Murillo

Estudio de las alegaciones

En cualquier caso, el alcalde ha asegurado que el gobierno local estudiará las alegaciones presentadas por Córdoba Ecuestre, aunque adelanta que algunas no se aceptarán y que otras responden, a su juicio, a una interpretación errónea del pliego que será aclarada. La resolución llegará previsiblemente entre junio y julio. A partir de ahí, Córdoba Ecuestre deberá decidir si firma el contrato; y si no lo hace, el Ayuntamiento sacará de inmediato un concurso público para adjudicar Caballerizas Reales, ya que considera obligatorio regularizar una situación que no puede continuar en precario.

De dónde venimos

Bellido ha recordado de la situación irregular de la que se partía (Caballerizas estaba cedida en precario a Córdoba Ecuestre) y el esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento por legalizar dicha cesión, incluida la expropiación forzosa del bien al Ministerio de Defensa, que era su propietario.

A pesar de las declaraciones de Blanco, el regidor considera que el proyecto del Centro Internacional del Caballo es de interés para la ciudad, pero insiste en la necesidad de que el Ayuntamiento regularice la situación patrimonial del inmueble, ya que el Ayuntamiento ha sido apercibido hasta por la Intervención general de fondos.

Recreación de cómo quedará la futura plaza ajardinada, con una de las torres del Alcázar a la izquierda y Caballerizas a la derecha / CÓRDOBA

"Los dos intereses concuerdan, es decir, la cuadratura de círculo, para entendernos, es regularizar la situación patrimonial, de manera que no se incumplan requerimientos, y a la vez, podamos hacer una concesión directamente a Córdoba Ecuestre para que ellos desarrollen el Centro Internacional del Caballo".