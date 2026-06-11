Los centros de salud de Córdoba reducen su tiempo de asistencia en verano y solo abrirán en el siguiente horario

Todos los centros de salud de Córdoba capital estarán cerrados en horario de tarde desde el lunes 29 de junio y hasta el 17 de septiembre incluido, aunque en la práctica la disminución de horario asistencial se extiende desde el 25 de junio hasta el 21 de septiembre, al no haber programación de consultas en atención primaria por las tardes los viernes ni durante los fines de semana.

Será, por tanto, el lunes 21 de septiembre cuando los centros de salud recobren su horario normal, de 8.00 a 20.00 horas, según la información trasladada por la Delegación de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía a estos centros.

Un profesional sanitario de urgencias extrashospitalarias. / Manuel Murillo

Este verano habrá un punto de urgencias más

De este modo, los centros de salud estarán en verano abiertos en su horario habitual de mañana, de 8.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes, con excepción de los días festivos, de forma que a partir de las 3 de la tarde la asistencia de atención primaria no programada se prestará, en el caso concreto de la capital, en los tres dispositivos de cuidados críticos y urgencias extrahospitalarias, el del Sector Sur, Carlos Castilla del Pino (Arroyo del Moro) y Levante Sur (centro de salud Manuel Barragán), así como en las urgencias del hospital universitario Reina Sofía.

Este verano, la novedad es que se dispondrá de este tercer punto de urgencias extrahospitalario, que empezó a prestar asistencia el pasado mes de abril, después de años de reivindicaciones para poder contar con este servicio en esta zona de la ciudad. Los horarios de las urgencias extrahospitalarias comprenden desde las 15.00 horas de los viernes y todo el fin de semana, así como la cobertura de los días festivos que haya.