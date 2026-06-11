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El centro comercial La Sierra busca a su mascota oficial en una nueva edición de la 'Pet Week'

El centro comercial busca a través de un concurso la imagen de sus futuras campañas pet friendly, premiando al ganador con un año de pienso gratuito

Interior del centro comercial La Sierra

Interior del centro comercial La Sierra / Ramón Azañón / RA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El centro comercial La Sierra celebra una nueva edición de su ya tradicional Pet Week, una iniciativa que pone en valor su compromiso como espacio pet friendly y que este año llega con el propósito de encontrar la mascota oficial del centro comercial.

A través de este concurso, La Sierra seleccionará a la mascota que se convertirá en la imagen de futuras campañas y comunicaciones relacionadas con su lado pet friendly. Una iniciativa que busca reforzar el vínculo del centro comercial con sus visitantes de cuatro patas.

Todos aquellos propietarios que deseen inscribir a sus mascotas podrán hacerlo hasta el próximo 20 de junio, tanto de forma presencial en el centro comercial como a través de la página web.

Ese mismo día, entre las 11.00 y las 13.00 horas, se celebrará una sesión fotográfica oficial con todos los participantes. Posteriormente, un jurado designado por el centro comercial será el encargado de seleccionar a la mascota ganadora.

'Peet Week'.

'Peet Week'. / CÓRDOBA

Además de convertirse en la imagen oficial de La Sierra para sus acciones pet friendly, la mascota elegida recibirá como premio un año de pienso gratuito.

Una Pet Week con carácter solidario

La programación de esta edición también contará con un importante componente solidario. Los días 19 y 20 de junio, la asociación Arca de Noé instalará un punto de venta solidario en el centro comercial con el objetivo de recaudar fondos para apoyar los proyectos y actividades que desarrolla a favor de los animales.

Asimismo, en la tienda Hobby Zoo habilitará se instalará una recogida solidaria de pienso destinada a animales necesitados, invitando a clientes y visitantes a colaborar con una aportación para mascotas en situación de vulnerabilidad.

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Con esta nueva edición de la Pet Week, La Sierra plantea una semana que vuelve a consolidarse como una de las citas más especiales del calendario del centro comercial, donde las mascotas se convierten, una vez más, en las grandes protagonistas.

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