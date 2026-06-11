Los campos de fútbol de El Naranjo en Córdoba reabren sus puertas con césped FIFA Quality Pro y vestuarios renovados

El Ayuntamiento de Córdoba ha inaugurado este jueves tras, las obras de rehabilitación integral, los dos campos de fútbol de El Naranjo (campo de fútbol 11 y fútbol 7), que han incluido la reposición del césped artificial, el cambio de la red de riego y la reforma de los vestuarios, entre otras mejoras. El proyecto arrancó en septiembre y ha contado con un presupuesto base de licitación de 419.364 euros, IVA incluido, y se incluye en el plan estratégico del Imdecopara mejorar las instalaciones deportivas y que ya ha actuado en otros cuatro campos de fútbol locales como el de la Asomadilla, Margaritas, Vista Alegre y Alcolea.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y la presidenta del Imdeco, Isabel Albás, han visitado este jueves este equipamiento clave dentro de la red de campos de fútbol municipal, acompañados por representantes de la empresa adjudicataria del proyecto, la cordobesa Gomove, de la Federación Andaluza de Fútbol, del Club Academia, y de la Asociación de Futbolistas Españoles.

El próximo: el campo de fútbol del Fontanar

El alcalde ha recordado que desde hace más de un año el Ayuntamiento mantuvieron una reunión con la Federación Andaluza de Fútbol para revisar el estado de los campos de fútbol municipales, en la que se estableció un calendario de actuaciones y se priorizaron los campos donde la práctica deportiva de fútbol empezaba a ser difícil o directamente imposible. En este sentido, el alcalde ha avanzado que el próximo campo de fútbol donde se va a actuar es en el del Fontanar, con una inversión aproximada de 300.000 euros, después de que también se haya actuado en la mejora de la pista de atletismo.

Visita de las autoridades a las instalaciones de El Naranjo, donde se han renovado también los vestuarios. / CÓRDOBA

Trabajo complicado

Isabel Albás, por su parte, ha puesto de manifiesto el trabajo arduo y complejo que ha tenido que hacer la adjudicataria en la reforma integral de los campos de El Naranjo, porque la instalación estaba en unas condiciones pésimas que hacían imposible la práctica deportiva desde 2023. La presidenta del Imdeco ha indicado que se ha aprovechado para hacer una modernización de las instalaciones deportivas completa y ha recordado que esta obra forma parte de "una política pública continuada orientada a mejorar las instalaciones deportivas de todos los barrios para ofrecer absolutamente a todos los vecinos, vivan donde vivan, instalaciones deportivas en condiciones".

Qué se ha hecho en El Naranjo

Las actuaciones más relevantes del proyecto llevado a cabo en El Naranjo han sido la rehabilitación completa del terreno de juego, la modernización integral de la red de riego, la instalación de césped artificial de última generación con certificación FIFA Quality Pro, reforma integral de vestuarios locales y visitantes, renovación del mobiliario y equipamiento deportivo, mejora también de elementos, accesos, vallas, torres de iluminación y elementos exteriores. "Han sido actuaciones de muchísima complejidad", ha asegurado la edil.

Imagen de uno de los dos campos de fútbol de El Naranjo. / CÓRDOBA

Forma de gestión

El alcalde ha concluido diciendo que la forma de gestión de los campos municipales también la tienen clara, de modo que una vez concluya la obra, el Imdeco sacará el concurso correspondiente para volver al modelo convencional de cesión de estos espacios municipales a los clubs deportivos.