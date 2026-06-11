Un 'Caminito del Rey' en Córdoba: la Diputación licita la pasarela elevada que mejorará el acceso a las Ermitas

La Diputación de Córdoba, en concreto el Departamento de Medio Ambiente, ha sacado a licitación un contrato para ejecutar la obra de una pasarela peatonal en la carretera CO-3314, que empieza en la carretera de Palma (es el acceso a Medina Azahara) y llega hasta la piscina de la Assuan. La pasarela se situará en el entorno de acceso a las Ermitas, entre la cuesta de los Pobres y la cuesta del Reventón.

El objetivo de la intervención, tal y como se refleja en el proyecto, es separar físicamente a peatones y ciclistas del tráfico rodado en un tramo muy utilizado por personas que suben a las Ermitas, hacen senderismo o circulan en bicicleta. El proyecto parte de que en ese tramo conviven vehículos, peatones, ciclistas y usuarios de movilidad personal, lo que genera situaciones de riesgo para los usuarios más vulnerables. Se busca, en definitiva, promover la seguridad vial, la movilidad sostenible y mejorar la accesibilidad.

En verde la cuesta del Reventó, en rojo por donde irá la pasarela y en azul la cuesta de los Pobres. / CÓRDOBA

Así será la pasarela

En cuanto a la pasarela, tendrá una longitud de 280 metros y una anchura útil de 2 metros. La superficie de ocupación prevista es de 560 metros cuadrados, como franja paralela a la carretera CO-3314.

La solución constructiva prevista es una pasarela con estructura principal de acero y elementos secundarios de madera tratada para exteriores. Los elementos metálicos recibirán tratamiento anticorrosión y el pavimento será de listones de madera de 2 metros de largo. La barandilla estará formada por cuatro cables de acero y pilares metálicos cada 3 metros.

Zona de inicio de la pasarela. / CÓRDOBA

Afecciones al medio ambiente

La actuación se sitúa dentro de la ZEC Guadiato-Bembézar y además cruza con la vía pecuaria Vereda de la Fuente de las Ermitas. El informe ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente considera la pasarela compatible con la conservación de los recursos naturales y las prioridades de conservación de la ZEC. También se señala que la actuación se encuentra en el área de distribución actual del lince, aunque no se esperan afecciones significativas.

En cuanto al presupuesto, la Diputación licita la obra por 198.605,14 euros (impuestos incluidos) y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 6 de julio para hacerlo.