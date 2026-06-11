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Infraestructuras

Un 'Caminito del Rey' en Córdoba: la Diputación licita la pasarela elevada que mejorará el acceso a las Ermitas

La infraestructura, de casi 300 metros y construida en acero y madera, unirá la cuesta del Reventó con la de los Pobres

Proyecto de pasarela en la carretera de las Ermitas.

Proyecto de pasarela en la carretera de las Ermitas. / CÓRDOBA

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La Diputación de Córdoba, en concreto el Departamento de Medio Ambiente, ha sacado a licitación un contrato para ejecutar la obra de una pasarela peatonal en la carretera CO-3314, que empieza en la carretera de Palma (es el acceso a Medina Azahara) y llega hasta la piscina de la Assuan. La pasarela se situará en el entorno de acceso a las Ermitas, entre la cuesta de los Pobres y la cuesta del Reventón.

El objetivo de la intervención, tal y como se refleja en el proyecto, es separar físicamente a peatones y ciclistas del tráfico rodado en un tramo muy utilizado por personas que suben a las Ermitas, hacen senderismo o circulan en bicicleta. El proyecto parte de que en ese tramo conviven vehículos, peatones, ciclistas y usuarios de movilidad personal, lo que genera situaciones de riesgo para los usuarios más vulnerables. Se busca, en definitiva, promover la seguridad vial, la movilidad sostenible y mejorar la accesibilidad.

En verde la cuesta del Reventó, en rojo por donde irá la pasarela y en azul la cuesta de los Pobres.

En verde la cuesta del Reventó, en rojo por donde irá la pasarela y en azul la cuesta de los Pobres. / CÓRDOBA

Así será la pasarela

En cuanto a la pasarela, tendrá una longitud de 280 metros y una anchura útil de 2 metros. La superficie de ocupación prevista es de 560 metros cuadrados, como franja paralela a la carretera CO-3314.

La solución constructiva prevista es una pasarela con estructura principal de acero y elementos secundarios de madera tratada para exteriores. Los elementos metálicos recibirán tratamiento anticorrosión y el pavimento será de listones de madera de 2 metros de largo. La barandilla estará formada por cuatro cables de acero y pilares metálicos cada 3 metros.

Zona de inicio de la pasarela.

Zona de inicio de la pasarela. / CÓRDOBA

Afecciones al medio ambiente

La actuación se sitúa dentro de la ZEC Guadiato-Bembézar y además cruza con la vía pecuaria Vereda de la Fuente de las Ermitas. El informe ambiental de la Delegación Territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente considera la pasarela compatible con la conservación de los recursos naturales y las prioridades de conservación de la ZEC. También se señala que la actuación se encuentra en el área de distribución actual del lince, aunque no se esperan afecciones significativas.

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En cuanto al presupuesto, la Diputación licita la obra por 198.605,14 euros (impuestos incluidos) y el plazo de ejecución es de cuatro meses. Las empresas interesadas en presentar sus ofertas tendrán hasta el 6 de julio para hacerlo.

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