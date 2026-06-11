Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen la 8ª Copa de España de Doma Vaquera con la élite nacional

Las Caballerizas Reales de Córdoba volverán a convertirse los próximos 12 y 13 de junio en el gran escenario de la doma vaquera nacional con la celebración de la 8ª Copa de España, una de las pruebas más destacadas del calendario ecuestre español, integrada dentro de la programación de Cabalcor 2026.

La competición contará este año con una participación especialmente relevante, con 26 binomios inscritos, una cifra que supera ampliamente los 19 participantes de la edición anterior. Jinetes procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y otras comunidades autónomas se darán cita en Córdoba para luchar por uno de los títulos más prestigiosos de esta disciplina.

Los favoritos de la Copa de España de Doma Vaquera en Córdoba

Entre los nombres propios de esta edición destaca Amador Martín López, considerado uno de los grandes referentes de la doma vaquera española y principal candidato a la victoria. El jinete pacense cuenta con un palmarés de primer nivel, con títulos como el Campeonato de España Absoluto, la Copa del Rey de Doma Vaquera y numerosos triunfos en concursos nacionales de referencia, entre ellos el prestigioso Concurso Nacional de la Feria del Caballo de Jerez.

También estará en pista Manuel Estrada López, vigente campeón de la Copa de España de Doma Vaquera, tras imponerse en la edición celebrada en Córdoba en 2025. Su experiencia y conocimiento de la pista de las Caballerizas Reales lo sitúan de nuevo entre los aspirantes más firmes al triunfo.

Otro de los grandes atractivos será la participación de Daniel Reyes Aldana, que competirá con el caballo Platino. El binomio llega avalado por su condición de Subcampeón de España 2025 y Campeón de la Copa del Rey, lo que lo convierte en uno de los máximos favoritos para pelear por el título.

La prueba contará además con jinetes de gran nivel como Víctor Manuel Magriz Alcón, habitual finalista del Campeonato de España y una de las figuras más reconocidas de la Doma Vaquera andaluza, junto a otros participantes que garantizan una edición de alto nivel deportivo.

Premios

La 8ª Copa de España de Doma Vaquera repartirá más de 6.000 euros en premios, consolidándose como una de las pruebas con mayor atractivo deportivo del circuito nacional. Los premios económicos reconocerán a los mejores clasificados tanto en las pruebas clasificatorias como en la gran final, premiando el esfuerzo y el nivel deportivo de los participantes

Horarios

Viernes 12 de junio

18.00 horas : Revisión veterinaria.

: Revisión veterinaria. 19.30 horas : Inicio de la prueba de domados.

: Inicio de la prueba de domados. 21.00 horas : Primer descanso.

: Primer descanso. 22.45 horas : Segundo descanso.

: Segundo descanso. 01.00 horas, aproximadamente: Finalización de la jornada.

Sábado 13 de junio

20.00 horas : Inicio de la gran final.

: Inicio de la gran final. 21.15 horas : Descanso.

: Descanso. 21.30 horas : Reanudación de la competición.

: Reanudación de la competición. 23.00 horas, aproximadamente: Finalización de la prueba.

Entre los participantes figuran:

Olivier Boutaud

Alfredo Liñana Vico

Sebastián Ponce Borrás

Juan Manuel Martínez Hidalgo

Joaquín Salinas Fernández

José Vicente Sánchez González

Sergio Jesús Eduardo Gonçalvez

Mariano Gutiérrez Viera

Matías Cabeza Cortijo

Pablo Martín López

Carmelo Santana Navarro

José Manuel Blanco Guerra

Juan Antonio García Sivianes

Manuel Morillo Romero

Sebastián Pérez Fernández

David Mosquera Munguía

Juan Antonio Pérez Cruz

José Antonio Sánchez Castro

Juan Luis Garrido Zarzuela

Además, tomarán parte los favoritos ya mencionados.

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Comité técnico