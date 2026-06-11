12 y 13 de junio
Las Caballerizas Reales de Córdoba acogen la 8ª Copa de España de Doma Vaquera con la élite nacional
La competición, integrada en Cabalcor 2026, reunirá los días 12 y 13 de junio a 26 binomios y repartirá más de 6.000 euros en premios
Las Caballerizas Reales de Córdoba volverán a convertirse los próximos 12 y 13 de junio en el gran escenario de la doma vaquera nacional con la celebración de la 8ª Copa de España, una de las pruebas más destacadas del calendario ecuestre español, integrada dentro de la programación de Cabalcor 2026.
La competición contará este año con una participación especialmente relevante, con 26 binomios inscritos, una cifra que supera ampliamente los 19 participantes de la edición anterior. Jinetes procedentes de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid y otras comunidades autónomas se darán cita en Córdoba para luchar por uno de los títulos más prestigiosos de esta disciplina.
Los favoritos de la Copa de España de Doma Vaquera en Córdoba
Entre los nombres propios de esta edición destaca Amador Martín López, considerado uno de los grandes referentes de la doma vaquera española y principal candidato a la victoria. El jinete pacense cuenta con un palmarés de primer nivel, con títulos como el Campeonato de España Absoluto, la Copa del Rey de Doma Vaquera y numerosos triunfos en concursos nacionales de referencia, entre ellos el prestigioso Concurso Nacional de la Feria del Caballo de Jerez.
También estará en pista Manuel Estrada López, vigente campeón de la Copa de España de Doma Vaquera, tras imponerse en la edición celebrada en Córdoba en 2025. Su experiencia y conocimiento de la pista de las Caballerizas Reales lo sitúan de nuevo entre los aspirantes más firmes al triunfo.
Otro de los grandes atractivos será la participación de Daniel Reyes Aldana, que competirá con el caballo Platino. El binomio llega avalado por su condición de Subcampeón de España 2025 y Campeón de la Copa del Rey, lo que lo convierte en uno de los máximos favoritos para pelear por el título.
La prueba contará además con jinetes de gran nivel como Víctor Manuel Magriz Alcón, habitual finalista del Campeonato de España y una de las figuras más reconocidas de la Doma Vaquera andaluza, junto a otros participantes que garantizan una edición de alto nivel deportivo.
Premios
La 8ª Copa de España de Doma Vaquera repartirá más de 6.000 euros en premios, consolidándose como una de las pruebas con mayor atractivo deportivo del circuito nacional. Los premios económicos reconocerán a los mejores clasificados tanto en las pruebas clasificatorias como en la gran final, premiando el esfuerzo y el nivel deportivo de los participantes
Horarios
Viernes 12 de junio
- 18.00 horas: Revisión veterinaria.
- 19.30 horas: Inicio de la prueba de domados.
- 21.00 horas: Primer descanso.
- 22.45 horas: Segundo descanso.
- 01.00 horas, aproximadamente: Finalización de la jornada.
Sábado 13 de junio
- 20.00 horas: Inicio de la gran final.
- 21.15 horas: Descanso.
- 21.30 horas: Reanudación de la competición.
- 23.00 horas, aproximadamente: Finalización de la prueba.
Entre los participantes figuran:
- Olivier Boutaud
- Alfredo Liñana Vico
- Sebastián Ponce Borrás
- Juan Manuel Martínez Hidalgo
- Joaquín Salinas Fernández
- José Vicente Sánchez González
- Sergio Jesús Eduardo Gonçalvez
- Mariano Gutiérrez Viera
- Matías Cabeza Cortijo
- Pablo Martín López
- Carmelo Santana Navarro
- José Manuel Blanco Guerra
- Juan Antonio García Sivianes
- Manuel Morillo Romero
- Sebastián Pérez Fernández
- David Mosquera Munguía
- Juan Antonio Pérez Cruz
- José Antonio Sánchez Castro
- Juan Luis Garrido Zarzuela
Además, tomarán parte los favoritos ya mencionados.
Comité técnico
- Presidente: Manuel Baena Torres.
- Vocales:
- Francisco Javier Carrasco Vera.
- Antonio Orives Porras.
- Comisario jefe: Antonio Vicente Cañada Sánchez.
- Veterinario oficial: Francisco Javier Serrano Baena.
- Delegada de la Real Federación Hípica Española: María Ductor Jiménez.
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