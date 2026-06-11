La Agencia de Emergencias de Andalucía realizará quemas controladas en Rabanales, El Patriarca y Baena

La Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) va a realizar quemas controladas de pasto en Córdoba capital y Baena del viernes 12 al lunes 15. Concretamente, se llevarán a cabo en Rabanales y El Patriarca y en parcelas de pasto próximas a áreas habitadas. En Baena se realizarán el día 16.

La EMA explica que se trata de zonas que presentan recurrencia de incendios, donde tanto los servicios de bomberos como el Infoca han tenido que intervenir en campañas anteriores. Estas acciones se desarrollan bajo planificación técnica, en condiciones meteorológicas óptimas y con la participación coordinada de profesionales, bomberos y personal voluntario de las 7 Fincas.

Ejercicios de quema controlada en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

La prevención es clave

Las quemas prescritas tienen un objetivo preventivo como es reducir la carga de combustible fino (pasto y vegetación herbácea), así como el riesgo de incendios forestales en zonas de interfaz urbano-forestal y proteger áreas habitadas mediante la creación de espacios más seguros frente a la propagación del fuego.

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También señala el organismo público en una nota de prensa que de esta forma se contribuye a la mejora de la capacitación práctica de los equipos intervinientes, fomenta la coordinación entre Infoca, bomberos y personal voluntario y consolida procedimientos de actuación segura y eficaz en el uso del fuego técnico.