Movilidad
Adif blinda la línea Córdoba-Sevilla para frenar accesos peligrosos a las vías
Ha licitado un contrato de cerramientos ferroviarios en 30 kilómetros de la red convencional andaluza, entre los que se encuentra el tramo Córdoba-Peñaflor
Adif ha licitado, por un importe de 3,3 millones de euros, un contrato para la instalación de más de 30 kilómetros de cerramientos en distintos puntos kilométricos de la red ferroviaria convencional de Andalucía. La intervención afectará a varios tramos ferroviarios a su paso por las provincias de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga, con el objetivo de reforzar la protección de la infraestructura y evitar accesos indebidos a las vías.
Según la información facilitada por la empresa pública, esta actuación responde a la necesidad de mejorar la seguridad de la traza ferroviaria en zonas donde el crecimiento urbano ha acercado viviendas, caminos y espacios de tránsito ciudadano al entorno de las líneas férreas. Con los nuevos cerramientos, Adif busca disuadir intrusiones, evitar el paso de personas por zonas no autorizadas y eliminar los conocidos como pasos viciosos, accesos informales que suponen un riesgo tanto para los vecinos como para la circulación de los trenes.
Seguridad ferroviaria en el eje Córdoba-Sevilla
En la línea Córdoba-Sevilla, los trabajos se desarrollarán en el entorno de los municipios de Córdoba y Peñaflor, en la provincia de Sevilla. Se trata de un corredor estratégico dentro de la red convencional andaluza, utilizado tanto para tráficos de viajeros como de mercancías.
La instalación de estos cerramientos permitirá incrementar las condiciones de seguridad en puntos sensibles de la infraestructura ferroviaria, especialmente en áreas próximas a núcleos urbanos o zonas de tránsito frecuente. La medida pretende reducir el riesgo de accidentes y garantizar una mayor protección para los ciudadanos que viven o se desplazan cerca de la vía.
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