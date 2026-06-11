Los 5 mejores restaurantes con terraza para comer en Córdoba este verano 2026, según TripAdvisor

Cuando cae el sol y las temperaturas empiezan a dar un respiro, Córdoba muestra una de sus caras más atractivas en verano. Las terrazas de los restaurantes se llenan de vida, las conversaciones se alargan hasta bien entrada la noche y cenar al aire libre se convierte en uno de los grandes placeres veraniegos.

Ya sea con vistas a monumentos históricos, en patios llenos de encanto o en rincones tranquilos alejados del bullicio, la ciudad ofrece espacios únicos para disfrutar de la gastronomía al aire libre. Para quienes buscan combinar buena cocina y un entorno especial, estos son los cinco restaurantes con terraza mejor valorados por los usuarios de TripAdvisor en 2026. También te invitamos a ver los mejores restaurantes con vistas.

Cocina 33: fusión moderna en la Ribera

Con el sello de calidad de la Guía Repsol, Cocina 33 propone una cocina moderna de fusión en uno de los lugares más animados de Córdoba. Su terraza, en pleno paseo de la Ribera, es uno de los rincones más concurridos de la ciudad durante el verano, cuando la vida se traslada a la calle y el ambiente no decae ni de noche.

Interior de Cocina 33. / Guía Repsol

Sus platos son una fusión imaginativa que combina tradición andaluza con influencias internacionales. La Guía Repsol destaca especialmente el pan bao de mogote ibérico, la mazamorra caramelizada, las croquetas de costilla, la arepa de rabo de toro y su irresistible tarta de queso. Ideal para quienes buscan algo diferente cerca del río.

Tiradito de Atún Rojo, uno de los platos de Cocina 33. / Cocina 33

Dirección: Paseo de la Ribera, 24.

Bodegas Mezquita Ribera, un referente con vistas al Guadalquivir

Galardonado con el premio Travellers' Choice 2025 de TripAdvisor, Bodegas Mezquita Ribera es, sin duda, uno de los restaurantes más especiales de la ciudad. Ubicado junto al río Guadalquivir y a pocos metros de la Mezquita-Catedral, ofrece una terraza que convierte cualquier comida en un momento especial.

Terraza de Bodegas Mezquita Ribera. / Bodegaz Mezquita

Su cocina recoge la larga tradición de la gastronomía cordobesa. Entre sus platos más populares destacan las berenjenas califales, la mazamorra o el rabo de toro.

Varios platos de Bodegas Mezquita. / Bodegas Mezquita

Dirección: Ronda de Isasa, 10.

Taberna Casa Pedro Ximénez: vistas a la Catedral

Pocos restaurantes en Córdoba pueden presumir de un emplazamiento tan privilegiado como Casa Pedro Ximénez. Situada en la calle Deanes, a pasos de la Mezquita-Catedral, su azotea ofrece vistas directas a la torre del monumeto más icónico de la ciudad, una imagen que difícilmente se olvida.

Vista de la torre de la Catedral desde Casa Pedro Ximénez. / Córdoba

La propuesta gastronómica gira en torno a la cocina cordobesa de siempre: producto cuidado, recetas reconocibles y algún guiño más contemporáneo como el tataki de atún o el confit de pato. Figura entre los restaurantes mejor valorados por los usuarios de TripAdvisor, con una clientela fiel tanto de turistas como de locales que repiten por su ambiente y su terraza única en la ciudad.

Uno de los platos de Casa Pedro Ximénez / S.L.M.B.

Dirección: Calle Deanes, 10.

Restaurante Puerta Sevilla: un romántico patio cordobés en San Basilio

En el corazón del barrio de San Basilio, famoso por sus patios, Puerta Sevilla es uno de los restaurantes con personalidad de Córdoba. Instalado en una casa del siglo XVII con más de 200 años de antigüedad, cuenta con siete salones y un patio central lleno de flores y plantas que es la terraza ideal para una cena romántica o una celebración especial.

El patio cordobés de Puerta Sevilla. / Grupo Rosales

Durante el día, la luz natural llena el patio de una calidez especial. Al caer la noche, se crea una atmósfera única que pocas ciudades del mundo pueden igualar. Su cocina fusiona tradición e innovación con platos como el foie casero con confitura de frambuesa y helado de higo, las alcachofas mozárabes, el rodaballo a la meunière o las chuletitas de cordero lechal a la parrilla con cuscús especiado.

Uno de los platos de Puerta Sevilla. / Restaurante Puerta Sevilla

Dirección: Calle Postrera, 51.

El Envero: la mejor relación calidad-precio según Michelin

Algo más alejado del circuito turístico habitual, El Envero se ha ganado a pulso una fiel clientela cordobesa y el reconocimiento de la Guía Michelin, que le otorga la distinción Bib Gourmand: el sello que la guía concede a los restaurantes con la mejor relación calidad-precio. Su terraza agradable es otro de los puntos que la propia Michelin destaca expresamente.

Terraza de El Envero. / El Envero

Su nombre evoca el momento en que las uvas cambian de color para iniciar su maduración, y esa filosofía de temporada impregna toda la carta. Apuesta por productos de las huertas cercanas y por los pescados de la almadraba, con platos tan creativos como el salmorejo de naranja con mojama de atún rojo, el carpaccio de carabinero con aceite de su coral o las cocochas de bacalao al pilpil con puerros confitados. Una visita imprescindible para los amantes de la gastronomía que quieran salir de los circuitos más trillados.

Una de las preparaciones de El Envero. / Córdoba

Dirección: Calle Teruel, 21.

Comer en terraza en Córdoba este verano

Disfrutar de una cena en una terraza es una de las mejores formas de vivir el verano cordobés. La combinación de patrimonio, gastronomía y noches al aire libre convierte cada comida en una experiencia que va más allá del plato.

Desde espacios con vistas privilegiadas hasta rincones más íntimos y acogedores, estos restaurantes destacan por ofrecer algunos de los ambientes más apreciados por quienes visitan la ciudad y por los propios cordobeses.