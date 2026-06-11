Aniversario
El 061 reconoce los 50 años de trayectoria del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía destaca la colaboración del hospital cordobés como pilar fundamental en el desarrollo de la asistencia urgente y emergente
El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía ha entregado una placa conmemorativa al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba con motivo de sus 50 años de trayectoria, en reconocimiento a su excelencia asistencial, su apuesta por la innovación y la docencia, y su compromiso con la sanidad pública andaluza.
El acto ha contado con la presencia del gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Francisco Pozo; el director provincial del 061 en Córdoba, Antonio Mantero; así como miembros del equipo directivo regional y provincial del centro de emergencias sanitarias. Por parte del Hospital Universitario Reina Sofía, han recibido esta distinción su director gerente, Francisco Triviño, acompañado por miembros del equipo de gobierno del hospital.
Con este reconocimiento, la dirección del Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha querido expresar su gratitud al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por su compromiso, impulso y colaboración permanente en el crecimiento y consolidación de la atención a las emergencias sanitarias.
“El Hospital Universitario Reina Sofía ha mantenido desde los inicios una colaboración muy estrecha con el 061, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de la asistencia urgente y emergente, así como para la mejora continua de la coordinación entre los equipos de emergencias extrahospitalarias y el ámbito hospitalario”, ha manifestado el director gerente del CES 061.
Esta relación de cooperación ha contribuido de manera decisiva a fortalecer la respuesta sanitaria ante situaciones críticas, favoreciendo una atención ágil, coordinada y de calidad a la ciudadanía. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha destacado el papel del hospital cordobés como referente asistencial, docente e innovador, así como su implicación permanente con la sanidad pública andaluza.
- La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
- El IAS-CSIC detecta en Córdoba las primeras obreras de avispón oriental de 2026: 'Permite mejorar la estrategia de vigilancia
- Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada
- Cae una rama de un árbol junto una terraza de una heladería en Ronda de los Tejares en Córdoba