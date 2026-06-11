El 061 reconoce los 50 años de trayectoria del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía ha entregado una placa conmemorativa al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba con motivo de sus 50 años de trayectoria, en reconocimiento a su excelencia asistencial, su apuesta por la innovación y la docencia, y su compromiso con la sanidad pública andaluza.

El acto ha contado con la presencia del gerente del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía, Francisco Pozo; el director provincial del 061 en Córdoba, Antonio Mantero; así como miembros del equipo directivo regional y provincial del centro de emergencias sanitarias. Por parte del Hospital Universitario Reina Sofía, han recibido esta distinción su director gerente, Francisco Triviño, acompañado por miembros del equipo de gobierno del hospital.

Con este reconocimiento, la dirección del Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha querido expresar su gratitud al Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba por su compromiso, impulso y colaboración permanente en el crecimiento y consolidación de la atención a las emergencias sanitarias.

“El Hospital Universitario Reina Sofía ha mantenido desde los inicios una colaboración muy estrecha con el 061, convirtiéndose en un pilar fundamental para el desarrollo de la asistencia urgente y emergente, así como para la mejora continua de la coordinación entre los equipos de emergencias extrahospitalarias y el ámbito hospitalario”, ha manifestado el director gerente del CES 061.

Esta relación de cooperación ha contribuido de manera decisiva a fortalecer la respuesta sanitaria ante situaciones críticas, favoreciendo una atención ágil, coordinada y de calidad a la ciudadanía. El Centro de Emergencias Sanitarias 061 ha destacado el papel del hospital cordobés como referente asistencial, docente e innovador, así como su implicación permanente con la sanidad pública andaluza.