La decisión de Sadeco de descartar un plan de choque pese al incremento de la tasa de basura, aunque reforzará la limpieza de contenedores y las zonas de baldeo, abre nuestro boletín de este miércoles, 10 de junio. También informamos sobre la llegada a Córdoba del Museo Europeo de Arte Moderno, un proyecto con "polémica" por las quejas de artistas cordobeses tras la cesión del espacio a una fundación catalana. Además, repasamos la última sesión del juicio por el crimen de Sagunto, que ha quedado visto para sentencia tras la declaración de los tres acusados, uno de los cuales aseguró ante el tribunal: "No soy ningún asesino".

Además, destacamos estas otras noticias:

DIRECTO | Diario CÓRDOBA entrega los premios Cordobeses del Año

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