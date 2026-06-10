La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
Los planes de Sadeco para mejorar la limpieza urbana, el desembarco en Córdoba del Museo Europeo de Arte Moderno y el desenlace judicial del caso del crimen de Sagunto centran algunos de los contenidos más destacados de este miércoles
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La decisión de Sadeco de descartar un plan de choque pese al incremento de la tasa de basura, aunque reforzará la limpieza de contenedores y las zonas de baldeo, abre nuestro boletín de este miércoles, 10 de junio. También informamos sobre la llegada a Córdoba del Museo Europeo de Arte Moderno, un proyecto con "polémica" por las quejas de artistas cordobeses tras la cesión del espacio a una fundación catalana. Además, repasamos la última sesión del juicio por el crimen de Sagunto, que ha quedado visto para sentencia tras la declaración de los tres acusados, uno de los cuales aseguró ante el tribunal: "No soy ningún asesino".
- Sadeco descarta un plan de choque tras subir la tasa, pero reforzará la limpieza de contenedores y las zonas de baldeo
- El Museo Europeo de Arte Moderno prepara su llegada a Córdoba como preludio a su expansión internacional
- El juicio por el crimen de Sagunto, visto para sentencia tras la declaración de los tres acusados: "No soy ningún asesino"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
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- MEMORIA | Los familiares de víctimas del franquismo se plantan por la paralización de exhumaciones en Córdoba
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Provincia
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Deportes
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