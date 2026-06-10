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La actualidad del miércoles 10 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La entrega al Ministerio de los radares de última tecnología fabricados por Indra en Córdoba; el nombramiento de Córdoba como sede de la nueva autoridad de investigación de accidentes de tren, barco y avión; y la presentación oficial del Festival de la Guitarra abren la crónica del día

Los Aslándticos ofrecen una adelanto de lo que se podrá ver en el Festival de la Guitarra.

Los Aslándticos ofrecen una adelanto de lo que se podrá ver en el Festival de la Guitarra. / Lola Ruiz

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Cristina Ramírez

Cristina Ramírez

Córdoba

Indra ha entregado al Ministerio las primeras unidades del radar AESA Nemus fabricado en Córdoba para proteger vehículos militares y que consolida la planta de Córdoba como un centro tecnológico de defensa clave en España. Por otra parte, el Gobierno ha elegido a Córdoba como sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil que unificará la investigación de siniestros de transporte, asumiendo las funciones de tres comisiones hasta ahora adscritas al Ministerio. Por último, el IMAE presentó anoche oficialmente el Festival de la Guitarra en un acto en el que estuvieron presentes Los Aslándticos, que ofrecerieron un adelanto de lo que se podrá ver en el concierto con el que conmemorarán su 20 aniversario dentro del certamen.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 10 de junio de 2025

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