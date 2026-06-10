Indra ha entregado al Ministerio las primeras unidades del radar AESA Nemus fabricado en Córdoba para proteger vehículos militares y que consolida la planta de Córdoba como un centro tecnológico de defensa clave en España. Por otra parte, el Gobierno ha elegido a Córdoba como sede física de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil que unificará la investigación de siniestros de transporte, asumiendo las funciones de tres comisiones hasta ahora adscritas al Ministerio. Por último, el IMAE presentó anoche oficialmente el Festival de la Guitarra en un acto en el que estuvieron presentes Los Aslándticos, que ofrecerieron un adelanto de lo que se podrá ver en el concierto con el que conmemorarán su 20 aniversario dentro del certamen.

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