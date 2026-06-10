Sadeco Córdoba: más limpieza en contenedores y baldeo, pero sin plan de choque a pesar del aumento de la tasa

El Pleno de Córdoba se ha comprometido a aumentar la frecuencia de la limpieza del entorno de los contenedores de la ciudad, las zonas a baldear y la frecuencia de la recogida de las papeleras en aquellas zonas donde se saturen más, en la misma sesión donde se ha subido la tasa de basura un 2,2%. Sin embargo, a pesar de lo que pedía la oposición a través de una moción presentada por Hacemos Córdoba, no se llevará a cabo un plan de limpieza de choque en Córdoba, al entender el equipo de gobierno que no es necesario como tal.

Por contra, en la enmienda de sustitución que el gobierno local ha aprobado con los votos a favor de PP y Vox, sí se ha comprometido a elaborar un informe detallado sobre el estado actual de la flota de vehículos de recogida de residuos, una cuestión que provocó el plante de la plantilla de Sadeco en el anterior pleno, y una vez adquiridos los 20 camiones de carga lateral compactadores y los 30 camiones recolectores que están pendientes, impulsar el procedimiento de contratación para la renovación de los camiones de carga trasera compactadores y de las barredoras de limpieza viaria.

Vehículos de recogida y maquinaria pesada menos contaminantes

Asimismo, se comprometen a que las futuras incorporaciones de vehículos de recogida y maquinaria pesada se orienten a las tecnologías menos contaminantes y a impulsar una auditoría del taller, así como un plan de inversiones de Sadeco que garantice la modernización de sus instalaciones, maquinaria y vehículos así como los procesos estratégicos que está poniendo en marcha la empresa como Sadeco 5.0 y de digitalización de sus procesos.

Por último, Sadeco también se compromete a poner en marcha la oferta pública de empleo que cubra las vacantes que se vayan produciendo ylas nuevas necesidades derivadas del servicio, al tiempo que reafirman el compromiso del Ayuntamiento con el fortalecimiento de la empresa municipal de limieza como empresa pública de referencia.

Los trabajadores de Sadeco protestaron por su situación en el anterior pleno. / CÓRDOBA

El PP defiende su gestión en Sadeco

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido la gestión realizada por el PP al frente de Sadeco y ha acusado a la oposición de querer establecer en el subconsciente de la ciudad "la idea de que Córdoba está comida de mierda". En esta línea, el concejal del PP les ha dicho que "llevan meses instalados en la mentira y la desinformación" y ha recordado las dos encuestas realizadas por Sadeco en 2025 con más de 1.000 encuestados, donde los cordobeses han aprobado la gestión de la empresa y dado una calificación de "notable" a los contenedores. No obstante, Ruiz Madruga ha reconocido las cosas que deben mejorar como la limpieza de los grupos de contenedores, la dificultad para meter las bolsas en el contenedor o la necesidad de tener más papeleras.

"Los gobiernos de Bellido son los que más han invertido en Sadeco en la historia de esta ciudad y los que han tenido un compromiso más firme con la empresa", al pasar de 57,12 millones en 2022 a 75 millones de 2026, 31,6% más de presupuesto o de pasar de 789 de trabajadores de media en 2018 a 883 con los que, dice, acabará la empresa este año.

La oposición, muy crítica con la gestión de la empresa

José Carlos Ruiz, viceportavoz de Hacemos Córdoba, ha asegurado que en noviembre, cuando este grupo municipal trajo al pleno una moción sobre la limpieza, el estado de la ciudad era "grave", pero hoy "Sadeco está en UCI por la tremenda falta de gestión y solvencia del PP que está arrastrándola al desastre", ha dicho el edil para recordar que hoy mismo se han subido las tasas de la basura. El concejal ha pedido al alcalde, José María Bellido, que busque fórmulas jurídicas para romper el contrato de renting los nuevos contenedores, y que cumpla con la promesa de lanzar 200 plazas. Además, ha rebatido el incremento de inversión defendida por Ruiz Madruga al que ha acusado de haber dado la orden a los mecánicos de Sadeco de no arreglar los vehículos para externalizar la reparación. "Déjense de fotos y de vídeos y póngase a trabaja de verdad, preocúpense por la empresa y dejen de capitalizarla que es lo que está haciendo el señor Bellido", les ha dicho.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha hablado de "crisis" para referise a Sadeco y al malestar ciudadano por la falta de limpieza y la escasa higiene de los contenedores. "Hay que mejorar la limpieza y adaptarse a la nueva normativa de residuos; el problema es que ustedes quieren privatizar Sadeco", ha sostenido el edil muy crítico con la gestión de la empresa por parte del gobierno local y su descapitalización progresiva con externalización de servicios.

Imagen del salón de plenos. / A. J. González

Marta León (Vox), por su parte, ha asegurado que han logrado cabrear tanto los cordobeses como los trabajadores de Sadeco, y ha pedido al presidente de la empresa, Miguel Ruiz Madruga, que "deje de reírse de los cordobeses" y solucione la situación.

Limpieza, baldeo y fuera nuevos contenedores

Rafael Ordóñez, representante de la asociación de vecinos de Levante, ha tomado la palabra en el salón de plenos para denunciar también la falta de limpieza en su distrito y demandar el baldeo de las calles y más control de plagas. En este sentido, ha solicitado el regreso de los contenedores de pedal y lamentado el contrato suscrito para la instalación y gestión de los nuevos contenedores que "dejan mucho que desear" en cuanto a funcionamiento.

Lo que Hacemos pedía en la moción

En su moción, Hacemos pedía poner en marcha un plan de choque de limpieza en todos los distritos de Córdoba, reforzando la recogida de residuos, los baldeos y las actuaciones extraordinarias en las zonas donde se hayan detectado mayores problemas de suciedad, y cumplir los compromisos adquiridos para reforzar la plantilla, junto a un plan de inversiones que garantizase la modernización de sus instalaciones, maquinaria y vehículos, evitando procesos de descapitalización de la empresa pública.