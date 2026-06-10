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Reactivado el proyecto para abrir un hotel en una antigua casa solariega de la calle Cabezas en Córdoba

Hoteles Casa 1800 quiere abrir un establecimiento en la casa que perteneció a los condes de Zamora de Riofrío

Trabajos en los números 4 y 6 de la calle Cabezas donde está prevista la apertura de un hotel.

Trabajos en los números 4 y 6 de la calle Cabezas donde está prevista la apertura de un hotel. / A. J. GONZÁLEZ

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Los números 4 y 6 de la calle Cabezas, en Córdoba capital, acogerán un hotel de cuatro estrellas. Al menos esa es la intención de Hoteles Casa 1800, una cadena de hoteles boutique en Andalucía, caracterizada por transformar edificios históricos y casas-palacio en alojamientos de lujo. Para el establecimiento, la cadena quiere utilizar una casa solariega, del siglo XVII, conocida en la ciudad por haber pertenecido a los condes de Zamora de Riofrío.

Esta semana, el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba ha dado publicidad a la solicitud de calificación ambiental (paso previo a la licencia) para retomar el proyecto. Aunque, realmente, se trata de un modificado de dicha calificación, pues para el mismo espacio ya ha habido algún que otro proyecto hotelero que no ha terminado de salir adelante.

A.J.González Córdoba Obras Hotel calle Cabezas

Trabajos en los números 4 y 6 de la calle Cabezas para la apertura de un hotel. / A. J. GONZÁLEZ

El inmueble llegó a ser propiedad del empresario Rafael Gómez, que ya quiso convertir en hotel sin éxito en 2017, aunque sí que la vendió. Ya en 2022, la empresa de consultoría Argeno Asesores llegó a recibir licencia para rehabilitar el edificio y convertirlo en hotel. Ahora es Hoteles Casa 1800 la que retoma la iniciativa.

La casa de los condes de Zamora de Riofrío

Los números 4 y 6 de la calle Cabezas conforman una casa solariega que perteneció de los Condes de Zamora de Riofrío, cuenta con dos patios principales organizados mediante galerías de arcos de medio punto. Según varias webs con información histórica de la ciudad, el origen de la casa se remonta al siglo XVII, aunque fue remodelada integralmente a finales del siglo XX; además de esos dos patios, conserva otros tres patios pequeños, jardín, zona verde con piscina y pabellón de recreo.

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A.J.González Córdoba Obras Hotel calle Cabezas

Número 6 de la calle Cabezas. / A. J. GONZÁLEZ

La empresa que quiere impulsar el hotel

Casa 1800 cuenta actualmente con dos hoteles boutique en Andalucía, uno en Sevilla y otro en Granada. El de Sevilla se localiza en pleno barrio de Santa Cruz, en una casa palacio del siglo XIX. El edificio que acoge el hotel de Granada data del siglo XVI y fue un antiguo cuartel conocido como Casa de los Migueletes, se ubica a los pies de la Alhambra, en el barrio del Albaicín.

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