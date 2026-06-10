El Pleno de Córdoba pide a la CHG que reconsidere su negativa a participar en la mesa técnica de inundaciones

El Pleno de Córdoba ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que se replantee su rechazo a formar parte de la mesa técnica sobre zonas inundables e inundaciones creada en marzo por el Ayuntamiento de Córdoba tras el tren de borrascas que afectó a la capital cordobesa este invierno. El Partido Popular ha llevado a la sesión plenaria esta petición al organismo dependiente del Estado en forma de moción después de recibir por escrito la negativa de la CHG a participar en la citada mesa técnica cuya creación pidió, precisamente, la oposición. El texto finalmente aprobado ha sido una enmienda respaldada por todos los grupos municipales.

El objetivo de la mesa técnica era anticiparse a los problemas que pueden derivarse de las fuertes precipitaciones, como las registradas entre enero y febrero en algunas zonas de la ciudad a consecuencia del temporal, y coordinar actuaciones entre administraciones, pero la ausencia de la CHG obliga a replantearse su utilidad. Para su rechazo, la Confederación argumenta que ya existen cauces de diálogo entre la Administración central y la local en esta materia, y que sería una manera de duplicar esfuerzos. Sin embargo, el Ayuntamiento defiende no solo su utilidad, sino su necesidad e insiste en las bondades de constituirla.

La CHG tiene pendiente desde hace meses un proyecto para el encauzamiento de los arroyos de la Sierra de Córdoba, muy necesario para evitar las inundaciones de varios barrios. Es curioso que fue la propia CHG la que en febrero reconoció la necesidad de promover reuniones técnicas entre expertos de ambas administraciones para definir el alcance de la colaboración.

Composición de la mesa técnica

La composición de la mesa técnica incluía la presencia del alcalde, José María Bellido, y del delegado de Presidencia y presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico. Además, estaba previsto que formaran parte de la mesa dos representantes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otros dos del Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC).

Vox insiste con los serenos

Por otra parte, Vox ha insistido hoy con su propuesta de crear un servicio de serenos para la vigilancia del casco histórico similar al que han implementado ciudades como Sevilla. No es la primera vez que el partido de Santiago Abascal propone esta idea en el Pleno de Córdoba, lo hizo ya en marzo de 2024 porque la incluyó en su programa electoral de las municipales del 2019. En su momento, el grupo municipal estimó que coste de la contratación de 20 serenos durante 9 meses sería de 700.000 euros. En esta ocasión, tampoco ha prosperado esta iniciativa, aunque se ha aprobado una enmienda de sustitución que incluye la elaboración de un informe sobre las necesidades de convivencia, prevención y atención ciudadana en horario nocturno en los barrios de Córdoba.

Por último, se ha aprobado la comparecencia para rendir cuentas de la gestión del delegado de Fiestas, Julián Urbano.