El Pleno de Córdoba aprueba un plan de ajuste para 2026 y 2027 tras saltarse la regla de gasto

El Pleno de Córdoba ha dado luz verde al plan económico financiero para el periodo 2026-2027 que se ha tenido que redactar después de que el Ayuntamiento de Córdoba haya incumplido la regla de gasto, el objetivo de estabilidad presupuestaria y el periodo de pago a proveedores en el año 2025. El documento incluye la reprogramación de la financiación y del calendario de inversiones previstas que permitan devolver al Consistorio cordobés a la senda fiscal.

Tras el debate, sometido el asunto a votación, el plan económico financiero ha recibido la mayoría de votos a favor de los representantes del grupo municipal Popular, con la abstención de Vox, y el voto en contra del Partido Socialista, que ha presentado un plan alternativo, y de Hacemos Córdoba.

Los socialistas proponen un plan alternativo que sugiere subir el IBI de rústica o el ICIO y recortar subvenciones

Ahora, tras aprobarse en Pleno, el documento pasará por la Junta de Andalucía antes de su aprobación definitiva. Una vez concluya el trámite administrativo, el Consistorio tendrá tres meses más aplicarlo.

Transferencias de organismos al Ayuntamiento

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent, ha relativizado la necesidad de aprobar este plan y defendido la gestión realizada por el gobierno local a pesar de incumplir tres de las cuatro reglas fiscales. Asimismo, la edi ha explicado qué hará el Ayuntamiento de Córdoba para conseguir el objetivo y volver a las normas fiscales a través de un plan que acuerda transferencias de sus organismos autónomos por valor de 10 millones de euros.

La primera teniente de alcalde de Hacienda, Blanca Torrent. / RAFAEL MELLADO

Así, el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) transferirá al Consistorio un importe de 1.381.079,92 euros y que se destinará a obligaciones reflejadas en la cuenta 413 del Ayuntamiento (obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto); la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), transferirá por importe de 6.000.000 euros que no se destinará a generar crédito alguno, dotando de liquidez al Ayuntamiento y corrigiendo su ratio de ahorro ante una previsible disminución de la Participación en Tributos del Estado; el Imtur, tranferirá 500.000 euros; el Imgema, 1.200.000 euros; el Imdeco, 820.000 euros. Por contra, estos organismos podrán hacer uso de sus remanentes de tesorería para seguir con su actividad.

Reducción de los pasivos financieros

Paralelamente y también para corregir el posible ahorro compensando la posibilidad de no recibir la Participación en Tributos del Estado presupuestada, se prevé disminuir el capítulo 9 de Ingresos del Presupuesto de 2026, los pasivos financieros (las deudas y obligaciones de pago), con una consignación inicial de 22.000.000 euros, reduciéndolo a 9.000.000 euros. En ese importe se incluirán los 3,3 millones que se han solicitado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) para la sustitución de luminarias de la ciudad, y se reprogramarán algunos proyectos.

Críticas de la oposición

Los socialistas critican que el PP quiera regresar a la estabilidad con la reducción de las inversiones, 21 millones de euros menos, y con la eliminación de un préstamo (que se reduce de 22 millones a 13), que también aminorá las inversiones, según el PSOE.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, ha detallado el plan alternativo que plantea para regresar a la senda fiscal. En concreto, propone recuperar la capacidad tributaria que se ha perdido con las rebajas aplicadas por el PP al IBI de rústica, ICIO, IAE y licencias de obras y reducir el montante que se destina a las subvenciones nominativas.

Bancada de PSOE y Hacemos Córdoba en el salón de plenos. / A. J. González

Críticas de Hacemos y Vox

Para Juan Hidalgo, de Hacemos Córdoba, la necesidad de aprobar este plan es una muestra de “la constatación de la mala gestión del gobierno del PP” y de que los presupuestos municipales son “pura ficción”, además de lamentar el recorte en inversiones y servicios municipales y políticas públicas que, a su jucio, supondrán estas medidas. "Este plan de ajuste es necesario por el desmán en sus cuentas públicas; aunque lo vista como quiera, pero la realidad solo tiene un camino", ha añadido Hidalgo.

El presidente de la Diputación y concejal, Salvador Fuentes, entra en el salón de plenos. / A. J. González

Por último, la todavía portavoz de Vox, Paula Badanelli, ha expresado su estupor por las explicaciones dadas por Blanca Torent y "por presumir de gestión" cuando lo que "ha incumplido es la ley" y por ello debe aprobar un plan económico y financiero. Esta afirmación la ha llevado a confrontar con Blanca Torrent que ha negado la mayor: "No hemos incumplido la ley". En el segundo turno de réplica, la edil de Vox ha insistido en su aseveración y ha pedido a la edil de Hacienda que se retractase o que renunciase al acta. "Yo no me voy a ir. Esto no es un incumplimiento de la ley, eso sería si no se aprobase este plan", ha respondido Torrent a Badanelli.