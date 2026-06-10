El Partido Popular aprueba la tercera subida de tasas de agua y basura en Córdoba para 2026

El Partido Popular ha consumado la tercera subida de las tasas de agua y basura del Ayuntamiento de Córdoba en lo que va de mandato. El Pleno de Córdoba ha dado el visto bueno al incremento de un 2,2%, del recibo de Sadeco y un 2,1% del recibo de Emacsa en 2026 con los votos en solitario del grupo municipal popular y los votos en contra de la oposición al pleno. PSOE, Vox y Hacemos Córdoba han criticado con dureza las subidas que se acumulan a las de los dos años anteriores encareciendo los recibos en un 52% y casi un 18% respectivamente.

Además, Hacemos Córdoba llevaba a la sesión plenaria de junio una moción para denunciar "el colapso" de la empresa municipal de limpieza, Sadeco, el fracaso de contratos como el de los contenedores, y exige al alcalde la convocatoria de 200 plazas en la empresa de limpieza antes del final del mandato.

Miguel Ruiz, presidente de Sadeco, habla con Salvador Fuentes y Julián Urbano. / A. J. González

Cuánto se pagará por la basura y por el agua

Con la subida prevista para este año, cada cordobés pagará una media de 0,63 euros más al mes (7,56 euros al año) en el recibo de la basura. De este modo, si se compara con el año 2023, el coste medio por habitante se habrá encarecido en 55,03 euros (un acumulado de 4,58 al mes), pero si se suman las dos anteriores subidas (del 35% y el 10%) el recibo que pagará un hogar de media serán 156 euros. En esta tasa Sadeco cobra por los servicios y actividades relacionados con la higiene pública y la sanidad y bienestar animal

Por su parte, la subida de Emacsa, que incluye el coste por el mantenimiento del ciclo integral del agua, servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento (vertido y depuración de vertidos de aguas residuales), supondrá un incremento de 30 céntimos al mes para el usuario medio. Con este nuevo incremento la empresa municipal de aguas ha aplicado tres subidas consecutivas en sus tarifas en los últimos años: del 5%, del 10% y del 2,1%.

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola. / RAFAEL MELLADO

Subida del agua, por directivas europeas

El presidente de Emacsa, Daniel García Ibarrola, ha defendido la actualización y ha pedido sacar la política del agua del debate político y la demagogia. Ha justificado la subida por la necesidad de adaptarse a la normativa europea y al principio de retorno de costes, es decir, que los usuarios son los que deben sostener el coste del agua, y ha sostenido que a pesar de ello el precio del agua es de las más bajas de España. Además, ha recordado que la subida del 2,1% está por debajo del IPC y que pese al incremento se pagarán 115 euros al año frente a los 470 euros que se pagarán de luz. Por todo, el edil del PP asegura que estas ordenanzas son "las más sociales de la historia de Emacsa (1,4 millones de euros de bono social) y las más respetuosas con el medio ambiente".

Críticas de la oposición a la subida del agua

La oposición ha arremetido en bloque con estas dos subidas, que dicen no van acompañadas de un mejor servicio ni en la recogida de basuras ni en el suministro de agua. El concejal del PSOE, José Antonio Romero, ha recordado que solo se sube la tarifa del agua de 2026 porque la Junta de Andalucía les tumbó la prevista para 2027 y ha lamentado que al subir la administración andaluza el canon de agua se castiga doblemente a los cordobeses. Los socialistas han pedido la retirada de la subida de la tasa -que ha rechazado el PP con su mayoría- explicando que Emacsa cerró con más de 1 millón de beneficios 2025.

Concejales de Hacemos Cordoba. / A. J. González

Así, el incremento de los recibos “vuelve a atracar los bolsillos de los cordobeses” y acaba con “otro mantra del PP: el de la supuesta bajada fiscal”, ha lamentado Irene Ruiz, viceportavoz de Hacemos para ser especialmente crítica con la subida de la tasa de agua, a pesar de que Emacsa acabó 2025 con un superávit de 1 millón de euros. Ruiz ha recordado que la primera subida del agua la justificaron por la sequía; la segunda, por la situación internacional, y ha preguntado por la de 2026: "Y esta ¿por qué la justifican?", ha interpelado a los populares.

Badanelli, Saco y León, concejales de Vox. / A. J. González

Paula Badanelli (Vox), por su parte, ha afeado al PP que haga lo contrario a lo que prometió en campaña (bajar impuestos) cuando gobiernan con mayoría absoluta. "Su fiesta la pagan los cordobeses vía impuestos y vía tasas, a pesar de ser el gobierno que más dinero recibe".

Subida de la basura

El presidente de Sadeco, Miguel Ruiz Madruga, habla de una subida "ínfima" y explica que la actualización responde, por un lado, a un requerimiento legal que obliga a todas las administraciones a que las tasas financien el coste real de los suministros y, por otro lado, a la obligación del Ayuntamiento a asumir "el impuestazo estatal", que obliga a pagar por llevar los residuos al vertedero (3 millones en 2026 en Córdoba).

Además, el edil del PP ha acusado a la oposición de ofrecer un discurso contradictorio al hablar, por un lado, de mejorar las empresas públicas y, por otro, de oponerse a las actualizaciones. "Hay que tener cara dura cuando forman parte del Gobierno más depredador, que ha subido 93 impuestos con un impacto 2.500 euros para las familias".

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, también ha pedido la retirada de la subida de la basura (que también se ha rechazado) y hacer una transformación del sistema tarifario en una mesa técnica. El edil ha hecho un repaso por las tres subidas consecutivas de la tasa, recordando "el bocado" que dio Ecoembes por la instalación del quinto contenedor (11 millones menos en dos años) y ha concluido preguntándole a Ruiz Madruga. "¿Usted cree que con estos subidones ha mejorado la recogida de basura en esta ciudad? No, ha empeorado sustancialmente".

El viceportavoz de Hacemos, José Carlos Ruiz, ha lamentado que Ruiz Madruga haya echado balones fuera acusando a Pedro Sánchez por la subida: "Usted sí que tiene la cara como el cemento armado", le ha respondido para añadir que con esta tercera subida Córdoba se sitúa como la sexta ciudad con el recibo de basura más caro. "Esta tasa es injusta y lineal".