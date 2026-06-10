El Museo Europeo de Arte Moderno prepara su llegada a Córdoba como preludio a su expansión internacional

El Ayuntamiento de Córdoba y la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona han firmado este miércoles el protocolo general de intenciones para preparar la apertura en las Caballerizas Reales de una subsede del Museo Europeo de Arte Modeno (MEAM), con epicentro en Barcelona. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la citada fundación, Xavier Bassons, han sido los encargados de rubricar un acuerdo que supondrá, en la práctica, la cesión a la entidad que gestiona el MEAM de un espacio en las Caballerizas, en concreto 1.000 metros cuadrados situados encima de las cuadras del edificio. Allí, pese a que se ha hablado durante años de sala museística, lo que se pretende es abrir un museo con todas las letras que acoja obras de arte contemporáneo figurativo.

Como ha detallado Bassons, se ha elegido Córdoba para la primera subsede del MEAM porque "queríamos tener un segundo emplazamiento tan fuerte como Barcelona para prepararnos para la expansión internacional". El presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona ha detallado que la ciudad "tiene un patrimonio cultural importante" y a eso se le suma la ubicación del museo, en Caballerizas. Para Bassons, se trata de una localización "con alma" a lo que suma una ciudad bien comunicada, con mucha cultura y una buena representación de artistas de arte figurativo.

José María Bellido y Xavier Bassons, en la sala de comisiones del Ayuntamiento de Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Un referente mundial y dar visibilidad a los artistas cordobeses

Bassons ha insistido en que la llegada a Córdoba del MEAM supondrá trabajar con artistas locales y no tirar únicamente del fondo con el que ya cuenta la fundación, de 2.500 obras -muchas de ellas sin exponer, precisamente, por falta de espacio, algo que solucionaría la sala de Caballerizas-. "La misión de la fundación es promover, proteger y dar visibilidad a los artistas, también a los de Córdoba", ha incidido, para recordar que el siguiente paso será la internacionalización.

El presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona, Xavier Bassons. / A. J. GONZÁLEZ

La misión que tiene la fundación con el MEAM es que se convierta "en referente mundial", según palabras de su presidente. Para ello ya se han mantenido conversaciones con Dubái, aunque la actual situación geopolítica ha dejado este proyecto en stand by. También se trabaja ya con China, en concreto para funcionar en Pekín, de la misma forma que se han tenido conversaciones con Estados Unidos.

Bellido: "El arte figurativo merece un espacio en nuestra ciudad"

El alcalde de Córdoba, por su parte, ha defendido que el acuerdo con esta fundación sin ánimo de lucro, sobre todo a raíz de varias críticas de numerosos representantes culturales de la ciudad que no han visto con buenos ojos ceder un espacio de tal calibre a una organización no cordobesa. Para Bellido, "el arte figurativo merece un espacio en nuestra ciudad", sin dejar de afirmar que, "en materia de cultura, creemos en una Córdoba donde todos cabemos".

El alcalde de Córdoba, José María Bellido. / A. J. GONZÁLEZ

Bellido ha incidido en que esta unión colocará a Córdoba en una posición muy importante dentro del sector cultural. El proyecto, ha añadido, es "de altísimo nivel" y ya el MEAM de Barcelona es "uno de los museos privados más visitados de Cataluña". "No solo queremos crecer en la parte económica y en el desarrollo industrial, como estamos haciendo, sino que tenemos un importante compromiso patrimonial y cultural", ha manifestado el alcalde.