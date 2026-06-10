El Materno Infantil del Hospital Reina Sofía inaugura el parque ‘Caminando con Dani’

El Hospital Universitario Reina Sofía ha inaugurado recientemente el parque infantil Caminando con Dani, un nuevo espacio lúdico concebido para mejorar la experiencia de los niños y niñas que acuden al complejo sanitario y ofrecerles un entorno más amable durante sus visitas al hospital.

El parque está situado junto a la puerta de Urgencias Pediátricas y al nuevo edificio de consultas externas, y se convertirá en uno de los primeros espacios que recibirán a los menores y a sus familias al llegar al centro.

En memoria de Daniel, fallecido hace nueve años

La iniciativa ha sido posible gracias al proyecto solidario Caminando con Dani, promovido por la familia de Daniel, un niño que falleció hace nueve años tras luchar contra el cáncer, y al compromiso de centenares de personas, asociaciones, entidades y administraciones que han colaborado para convertir este sueño en realidad.

La madre de Daniel ha explicado que la iniciativa nació con el propósito de mantener vivo el espíritu de su hijo y ayudar a otros menores que atraviesan circunstancias similares. "Queríamos seguir manteniendo su lucha y su alegría, y que se pudieran hacer cosas por otros niños que estaban en esa misma lucha", ha afirmado. Fruto de esa voluntad surgió hace dos años la colaboración entre Caminando con Dani, la Asociación Española Contra el Cáncer y numerosas entidades locales, dando forma a un proyecto que hoy queda incorporado de manera permanente al entorno hospitalario.

Inauguración del parque infantil. / CÓRDOBA

"Este parque se va a quedar aquí para todos los niños que vengan y puedan disfrutar, reírse y divertirse; que no todo sea entrar a una consulta, sino que también puedan disfrutar del espacio", ha destacado durante su intervención.

En el encuentro, el jefe de servicio de Pediatría del Hospital Reina Sofía, José Rumbao, ha destacado el valor simbólico y humano del nuevo espacio. “Hoy ponemos en marcha un parque infantil que se ha conseguido gracias al esfuerzo de un pueblo y de una asociación, Caminando con Dani, que va a hacer que siempre tengamos a Dani en el recuerdo. A partir de ahora este parque será la puerta de entrada de nuestro Hospital para todas las familias que requieren nuestros servicios”, ha explicado. El doctor Rumbao ha recordado además que la ubicación del parque permitirá que los niños encuentren un espacio de color, naturaleza y juego nada más acceder a las instalaciones.

Un proyecto nacido de la solidaridad

La construcción del parque ha sido posible gracias a la implicación de la ciudadanía de Almedinilla, del ayuntamiento de la localidad, Asociación Española Contra el Cáncer, asociaciones, colectivos culturales, grupos musicales, voluntariado y numerosas personas que han participado en las distintas actividades benéficas organizadas por Caminando con Dani.

La iniciativa constituye un ejemplo de cómo la solidaridad ciudadana puede traducirse en mejoras tangibles para la atención sanitaria y el bienestar de los pacientes pediátricos. Durante el acto, el director gerente del hospital, Francisco Triviño, ha destacado que este nuevo espacio permitirá aportar “alegría y color” a la vida de los menores que acuden al centro por cualquier motivo de salud, contribuyendo a reducir la ansiedad asociada al entorno hospitalario y favoreciendo una experiencia más positiva tanto para los niños como para sus familias.

La puesta en marcha de este parque se enmarca en la estrategia de humanización que el Hospital Reina Sofía desarrolla desde hace años para hacer más cercana y confortable la atención sanitaria. El centro ha impulsado iniciativas pioneras dirigidas a mejorar la experiencia de pacientes y familiares, especialmente en el ámbito pediátrico, incorporando espacios pensados para el juego, el descanso y el bienestar emocional.