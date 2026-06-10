Marta León Molina será la nueva portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba tras la marcha de Paula Badanelli

Marta León Molina será la nueva portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba tras la marcha de Paula Badanelli al Parlamento andaluz. En la sesión plenaria que se celebra este miércoles, Badanelli renunciará a su acta de concejal en favor de Miguel Castellano, que entrará a formar parte del grupo municipal junto a Marta León y Rafael Saco, que seguirá siendo portavoz adjunto y diputado provincial. Vox tiene en el Consistorio cordobés tres concejales y se da la circunstancia de que Paula Badanelli es además presidenta de la formación en la provincia por lo que, aunque no hay impedimentos legales para renunciar al acta siendo además diputada autonómica, lo hiciera por argumentos de índole práctica.

En su despedida, Badanelli presenta su renuncia como concejal después de 7 años representando a Vox en Capitulares: “Me llevo muchos recuerdos bonitos y un experiencia inigualable por la que estoy absolutamente agradecida. Ser concejal es una de las cosas más bonitas que le puede pasar a una persona”, ha asegurado. “Me voy orgullosa del trabajo y del equipo que hemos formado”, ha dicho.

La nueva portavoz de Vox

La nueva portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba tomó posesión de su acta en octubre del 2024, con la salida de la política de quien fue cabeza de lista en las elecciones municipales de esta formación, Yolanda Almagro. Marta León trabajaba desde junio del 2023 como asesora del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento cordobés y fue la número 4 de la candidatura cordobesa. Con anterioridad a su salto a la vida municipal, Marta León se dedicaba a la gestión de comunidades de propietarios.

Concejales de PSOE y Vox en una recesión del pleno. / A.J. González

El nuevo concejal de Vox

Por su parte, el nuevo concejal de Vox en la capital cordobesa, Miguel Castellano, tomará posesión de su acta en la siguiente sesión plenaria si llega la credencial de la Junta Electoral con tiempo suficiente. Hasta ahora, Castellano trabajaba de asesor en el grupo municipal de Vox, partido en el que se afilió después de pasar por Ciudadanos, en el Consistorio cordobés.

De hecho, llegó a ser diputado de la formación naranja en la Diputación de Córdoba desde 2019 hasta 2022. Aquel año abandonó la portavocía del partido de Albert Rivera en la institución provincial para pasar al grupo de no adscritos, y los pocos meses dio el salto definitivo a Vox.

Nuevos consejeros

La marcha de Badanelli también se dejará notar en las empresas municipales, donde se producirá la entrada de tres consejeros nuevos de Vox: Juan Luis Rodríguez, ingeniero agrónomo, que entrará en Aucorsa; Santiago Hernández, abogado y opositor, Sadeco, y José Manuel Romero, criminólogo y experto en ciberseguridad, en Emacsa.