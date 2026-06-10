María Jesús Rubio, jefa de Oncología Médica del Quirónsalud Córdoba: "La supervivencia al cáncer de piel ha mejorado de forma muy significativa"

Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, que se celebra el próximo sábado, los hospitales de Quirónsalud en Andalucía han incidido en la necesidad de mantener hábitos saludables de exposición al sol, reforzar la fotoprotección y vigilar de forma periódica la piel para detectar de manera temprana posibles lesiones sospechosas.

Los especialistas recuerdan que la mayoría de los cánceres cutáneos podría prevenirse reduciendo la exposición excesiva a la radiación ultravioleta y aplicando medidas adecuadas de protección. Además, subrayan que cuando estos tumores se diagnostican en fases iniciales las posibilidades de curación son muy elevadas, especialmente en el caso del melanoma, el tipo de cáncer de piel más agresivo.

El melanoma, el más letal

Aunque representa alrededor del 5 por ciento de los cánceres de piel diagnosticados, el melanoma concentra la mayor parte de las muertes asociadas a estos tumores por su capacidad para producir metástasis.

La jefa del servicio de Oncología Médica del Hospital Quirónsalud Córdoba, María Jesús Rubio, destaca que "la llegada de la inmunoterapia y de las terapias dirigidas ha supuesto un cambio radical en el tratamiento del melanoma avanzado. Hoy disponemos de opciones terapéuticas que han permitido mejorar de forma muy significativa la supervivencia y la calidad de vida de muchos pacientes". La especialista subraya que el principal factor pronóstico continúa siendo el diagnóstico precoz, ya que cuando el melanoma se detecta en estadios iniciales las posibilidades de curación superan ampliamente el 90%.

No obstante, la especialista insiste en que el principal factor pronóstico sigue siendo la detección precoz, ya que cuando el melanoma se identifica en estadios iniciales las posibilidades de curación superan ampliamente el 90 por ciento.

El estadio del tumor sigue marcando el pronóstico

En la misma línea, la oncóloga María Ester Brehcist Otaolaurruchi, de los hospitales Quirónsalud Marbella, Campo de Gibraltar y Sagrado Corazón, señala que el pronóstico del melanoma continúa estando determinado fundamentalmente por el estadio en el momento del diagnóstico.

A ello se suman otros factores, como las características moleculares del tumor, que permiten acceder a terapias dirigidas, la respuesta a la inmunoterapia en los casos avanzados y el estado general del paciente.

La radiación ultravioleta, principal factor ambiental

Desde el ámbito dermatológico, el jefe del servicio de Dermatología de los hospitales Quirónsalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón, en Sevilla, y de Quirónsalud Campo de Gibraltar, Tomás Toledo, recuerda que la radiación ultravioleta continúa siendo el principal factor ambiental relacionado con el desarrollo de la mayoría de los tumores cutáneos y advierte de que sus efectos son acumulativos a lo largo de la vida.

Por ello, insiste en evitar las quemaduras solares, especialmente en la infancia y la adolescencia, buscar la sombra en las horas centrales del día y utilizar ropa protectora, sombreros y fotoprotectores adecuados cuando la exposición sea intensa o prolongada.

Toledo advierte además de que algunas teorías difundidas en los últimos años, como la existencia de un supuesto “callo solar”, carecen de base científica y recalca que la piel no desarrolla una protección capaz de neutralizar los efectos dañinos de la radiación ultravioleta.

Nuevas herramientas para detectar antes

El especialista destaca también los avances en diagnóstico precoz gracias a herramientas como la dermatoscopia, la fotografía corporal total o los sistemas de seguimiento digital de lesiones pigmentadas, que permiten detectar melanomas cada vez más pequeños y en fases más tempranas.

En estos casos, la cirugía sigue siendo el tratamiento de referencia y ofrece altas tasas de curación. Lo mismo ocurre con otros cánceres cutáneos, como el carcinoma basocelular o el carcinoma escamoso, en los que una intervención especializada permite extirpar el tumor preservando al máximo la funcionalidad y el resultado estético.

La protección solar, más allá de la crema

Desde el Hospital Quirónsalud Huelva, la dermatóloga Carmen Vázquez Bayo recalca que la protección solar debe entenderse como una estrategia integral y no limitarse únicamente al uso de cremas fotoprotectoras.

Entre las principales recomendaciones, destaca evitar la exposición en las horas centrales del día, buscar la sombra, usar fotoprotectores de amplio espectro adaptados al tipo de piel y complementar estas medidas con ropa adecuada, sombreros, gorras y gafas de sol homologadas con filtro ultravioleta.

La especialista recuerda además que la radiación ultravioleta atraviesa las nubes, por lo que el riesgo de daño solar persiste incluso en días aparentemente nublados, y señala que existen aplicaciones móviles que permiten consultar el índice ultravioleta y recibir alertas sobre los momentos de mayor riesgo.

Reaplicar la crema y no olvidar zonas sensibles

El jefe del servicio de Dermatología del Hospital Quirónsalud Málaga, Leandro Martínez, subraya que más horas al sol equivalen a más riesgo para la piel si no se actúa con sentido común. Por ello, insiste en la importancia de realizar una “fotoprotección inteligente”, evitando quemaduras y utilizando correctamente el filtro solar.

Fachada del Hospital Quirónsalud Córdoba. / CÓRDOBA

Martínez recuerda que no basta con aplicar protección una sola vez, sino que debe reaplicarse cada dos horas y sin olvidar zonas como las orejas, el dorso de las manos, la parte posterior del cuello o los pies. También llama la atención sobre el periodo útil de apertura del producto, indicado en el envase como PAO, que suele situarse entre los 6 y 12 meses.

Especial atención a la infancia

En el caso de los niños, los especialistas insisten en que la exposición solar durante los primeros años de vida desempeña un papel determinante en el riesgo de desarrollar cáncer de piel en la edad adulta.

La jefa del servicio de Pediatría del Hospital Materno-Infantil Quirónsalud Sevilla, María José Lirola, explica que la piel infantil es especialmente vulnerable a los efectos de la radiación ultravioleta y que las quemaduras solares sufridas a edades tempranas, sobre todo las que cursan con ampollas, pueden dejar un daño acumulativo que aumente décadas después el riesgo de melanoma y otros cánceres cutáneos.

Por ello, defiende reforzar las medidas de fotoprotección desde edades tempranas, especialmente en los grupos más vulnerables, como lactantes, menores de piel muy clara, con numerosos lunares, antecedentes familiares de cáncer de piel o enfermedades que aumentan la sensibilidad al sol.

Vigilar lunares y lesiones sospechosas

Los especialistas de Quirónsalud Andalucía recuerdan finalmente que cualquier cambio en el tamaño, forma o color de un lunar, la aparición de nuevas lesiones pigmentadas o la presencia de heridas que no cicatrizan deben ser valorados por un dermatólogo.

La prevención, la vigilancia periódica de la piel y el diagnóstico precoz siguen siendo, insisten, las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer cutáneo y mejorar la supervivencia de los pacientes.