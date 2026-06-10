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Educación

Manuel Hidalgo Prieto, reelegido decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba

Renueva su mandato con el respaldo del 85,67% de la comunidad universitaria del centro

Integrantes del nuevo equipo decanal de Veterinaria de la Universidad de Córdoba.

Integrantes del nuevo equipo decanal de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Manuel Hidalgo Prieto, catedrático del área de Medicina y Cirugía Animal en la especialidad de Reproducción Animal, ha sido reelegido decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO) tras las elecciones celebradas en el centro, a las que concurría como único candidato.

Hidalgo ha obtenido un apoyo del 85,67% de la comunidad universitaria de la Facultad. Por sectores, ha recibido el respaldo del 87,75% del profesorado con vinculación permanente, del 96,96% del resto del personal docente e investigador, del 100% del personal de administración y servicios y del 83,33% del voto válidamente emitido por el alumnado.

Equipo directivo

En esta nueva etapa, Manuel Hidalgo Prieto estará acompañado por Evangelina Rodero Serrano como secretaria académica; Carmen Borge Rodríguez como vicedecana de Ordenación Académica; Jaime Gómez Laguna como vicedecano de Internacionalización y Comunicación Científica; Antonio Valero Díaz como vicedecano de Calidad; y Carmen Pineda Martos como vicedecana de Prácticas, Empleabilidad y Emprendimiento.

Completan el equipo Sara Zaldívar López, coordinadora del título de Veterinaria; Elena Carrasco Jiménez, coordinadora del grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos; y Fernando Cámara Martos, coordinador del título de Nutrición Humana y Dietética.

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Además, formarán parte del organigrama Ana María González Martínez como coordinadora adjunta de Estudiantes, Isabel Ortiz Jaraba como coordinadora adjunta de Movilidad y Plurilingüismo, y Silvia Guil Luna como coordinadora adjunta de Prácticas.

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