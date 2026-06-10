Luis Medina Canalejo, catedrático de la Universidad de Córdoba, nuevo miembro del Comité Científico de la Aesan

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba Luis Medina Canalejo ha sido nombrado miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el órgano encargado de proporcionar asesoramiento científico independiente a las administraciones públicas en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

La incorporación de Medina Canalejo , explica la UCO en una nota de prensa, se produce "en el marco de la renovación parcial de este órgano asesor, integrado por veinte especialistas de reconocido prestigio procedentes de universidades, centros de investigación y organismos públicos de toda España". El Comité Científico elabora informes, dictámenes y evaluaciones sobre cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición y la protección de la salud de las personas consumidoras, "aportando la base científica que sustenta muchas de las decisiones y recomendaciones de la Aesan".

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La UCO mantiene su presencia en este organismo

Con este nombramiento, la Universidad de Córdoba "mantiene su presencia en el Comité Científico de la agencia estatal". Hasta ahora formaba parte de este órgano el también catedrático de la UCO Antonio Valero, especialista en seguridad alimentaria y vicepresidente del comité durante el mandato anterior.