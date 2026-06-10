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Nombramiento

Luis Medina Canalejo, catedrático de la Universidad de Córdoba, nuevo miembro del Comité Científico de la Aesan

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la UCO se incorpora al órgano encargado de evaluar científicamente los riesgos alimentarios y nutricionales en España

Nuevo Comité Científico de la Aesan constituido en la Universidad de Granada. Luis Medina, el primero de la segunda fila por la izquierda.

Nuevo Comité Científico de la Aesan constituido en la Universidad de Granada. Luis Medina, el primero de la segunda fila por la izquierda. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

El catedrático de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Córdoba Luis Medina Canalejo ha sido nombrado miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), el órgano encargado de proporcionar asesoramiento científico independiente a las administraciones públicas en materia de seguridad alimentaria y nutrición.

La incorporación de Medina Canalejo , explica la UCO en una nota de prensa, se produce "en el marco de la renovación parcial de este órgano asesor, integrado por veinte especialistas de reconocido prestigio procedentes de universidades, centros de investigación y organismos públicos de toda España". El Comité Científico elabora informes, dictámenes y evaluaciones sobre cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, la nutrición y la protección de la salud de las personas consumidoras, "aportando la base científica que sustenta muchas de las decisiones y recomendaciones de la Aesan".

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La UCO mantiene su presencia en este organismo

Con este nombramiento, la Universidad de Córdoba "mantiene su presencia en el Comité Científico de la agencia estatal". Hasta ahora formaba parte de este órgano el también catedrático de la UCO Antonio Valero, especialista en seguridad alimentaria y vicepresidente del comité durante el mandato anterior.

¿Qué es la Aesan?

La Aesan es el organismo público responsable de promover la seguridad alimentaria, fomentar hábitos de alimentación saludables y proteger los intereses de las personas consumidoras. Entre sus funciones se encuentran la evaluación científica de riesgos relacionados con los alimentos, la coordinación de actuaciones de control oficial y la elaboración de recomendaciones basadas en la evidencia científica.

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