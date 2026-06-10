Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 10 de junio de 2025
Esta es la agenda de actos para esta jornada.
Gala Fest
Concierto de Sevilla Guitar Duo
Del 10 al 14 de junio de 2026, el Claustro de la Fundación Antonio Gala se convertirá en el escenario de la mejor música de cámara. En esta primera gala actuará Sevilla Guitar Duo, integrado por Francisco Bernier y Antonio Duro.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
20.30 horas.
Presentación del libro
‘La trampa del velo. El debate sobre el uso del pañuelo musulmán’, de Ángeles Ramírez
Interviene además de la autora, Laura Mijares, profesora de la Universidad Complutense de Madrid y directora del Informe Con eso, no: hiyab, islamofobia y educación. Moderará Elvira Pérez-Yruela. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
18.30 horas.
Conferencia
‘Córdoba y el MEAM: un nuevo diálogo entre patrimonio y arte contemporáneo’
Dentro del V ciclo Otras miradas del Círculo de la amistad tendrá lugar esta conferencia a cargo de Xaiver Bassons, director del Museo Europeo de Arte Moderno (Meam).
CÓRDOBA. Real Círculo de la Amistad.
Alfonso XIII, 14.
19.00 horas.
Conferencia
‘Sufismo y pensamiento: Ibn Barrayān e Ibn ʻArabī’
La profesora Gracia López Anguita, de la Universidad de Sevilla, ofrece esta conferencia en el marco del ciclo Siete mujeres hablan de al-Ándalus.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Presentación de libro
‘Vivir a la intemperie’
El colegio Santísima Trinidad (Trinitarios de Córdoba) invita a la presentación del libro Vivir a la intemperie, la nueva obra escrita por Pedro Huerta Nuño.
CÓRDOBA. Parroquia Nuestra Señora de Gracia (PP. Trinitarios).
Plaza del Cristo de Gracia, 5.
20.30 horas.
Conferencia
‘Placas califales. En la colección Romero de Torres’
Antonio Vallejo Triano, director del Conjunto Arqueológico Madinat al-Zahra profundizará en el esplendor de Al-Ándalus.
CÓRDOBA. Museo de Bellas Artes.
Plaza del Potro.
19.00 horas.
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