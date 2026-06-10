Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Museo EuropeoPlan de ajuste localSede investigación accidentesIglesias fernandinasCrimen de SaguntoJuicio Carlos GonzálezSubida salarial funcionariosMultimedia | Mundial de fútbol 2026Córdoba en los MundialesFallece Juan Medina MolinaHotel Campo de la VerdadIndraEn directo | León XIV en EspañaExhumaciones
instagramlinkedin

Ayuntamiento de Córdoba

El futuro de los cines de verano en Córdoba sigue en el aire y las subvenciones municipales sin concretarse

La oposición interroga al gobierno en el pleno por las ayudas prometidas y por el hecho de que el Ayuntamiento no intentara comprar las salas por 300.000 euros

Comienzo de la temporada de cines de verano en el cine Delicias el año pasado.

Comienzo de la temporada de cines de verano en el cine Delicias el año pasado. / Manuel Murillo / COR

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

Los cines de verano han vuelto a saltar al turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria que se celebra este miércoles en Córdoba, cuando sigue planeando la posibilidad de que solo abra este verano uno de los cuatro cines de verano de la ciudad (Coliseo San Andrés). Este viernes, el empresario cordobés Antonio Amil, propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, desvelará si finalmente abre sus puertas alguna de estas tres salas después de la falta de rentabilidad de los mismos la pasada temporada y de la ausencia de ayudas públicas al mantenimiento. "A día de hoy, no podemos abrir por causas ajenas a la propiedad", dijo Amil en sus últimas declaraciones públicas.

La oposición ha vuelto a interrogar al equipo de gobierno, por un lado, a cuenta de las subvenciones que estudian desde hace semanas sacar para ayudar a los empresarios este verano; y por otro lado, por el hecho de que el Ayuntamiento de Córdoba no haya ejercido el derecho de tanteo y retracto en la compra de los tres últimos cines de verano citados, que han pasado hace unos meses a manos de Antonio Amil. De hecho, la junta de gobierno local tuvo que aprobar la subrogación legal del contrato privado de arrendamiento de los cines de verano Fuenseca y Delicias, para actividades culturales, de promoción y dinamización social del Ayuntamiento de Córdoba, una vez formalizado el cambio de titularidad tras la adquisición a Ángel Cañuelo de los cines por parte del empresario Antonio Amil.

Antonio Amil , Gerente de los cines FUENSECA, DELICIAS Y OLYMPIA

Antonio Amil , Gerente de los cines de verano. / Víctor Castro / COR

Críticas del PSOE

Los portavoces de PSOE y Hacemos Córdoba, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, han preguntado por esta cuestión consideran que 300.000 euros, precio por el que se han adquirido los cines, era una cantidad "aceptable" y hubiese sido "una excelente inversión" municipal. Ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, quien les ha dado respuesta: el Ayuntamiento de Córdoba no se plantea la adquisición de los cines si eso implica el mantenimiento y la gestión directa de los mismos, pero sí lo haría si se planteara un cambio de usos de los suelos donde se ubican los cines. "Igual que el Ayuntamiento no está para comprar zapaterías, tampoco está para comprar cines", ha dicho para defender que esa compra no se ajusta a las necesidades del Consistorio.

En otro orden de cosas, Torrico ha explicado que el Ayuntamiento no ejerció el derecho de tanteo y retracto en la compra de los cines porque los servicios jurídicos municipales les dijeron que no cabía ese derecho al exceder del ámbito administrativo.

Noticias relacionadas y más

Ayudas para los cines

La concejala Isabel Bernal también ha preguntado por las líneas de ayuda destinada a compensar la falta de rentabilidad de los cines de verano que prometió estudiar el alcalde de Córdoba, José María Bellido. La delegada de Cultura, Isabel Albás, ha asegurado que se siguen estudiando y que esperan que pronto se publiquen. La promesa era que llegaran a los 100.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  2. La futura ronda Norte de Córdoba toma forma entre Turruñuelos, Hipercor y María de Maeztu: así avanzan las obras
  3. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  4. La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya
  5. Endesa actúa por un enganche ilegal al contador eléctrico de la iglesia de Las Margaritas
  6. La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
  7. Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
  8. Aparatoso accidente sin heridos en la avenida de Libia de Córdoba: dos coches chocan y uno de ellos acaba boca arriba en la calzada

El futuro de los cines de verano en Córdoba sigue en el aire y las subvenciones municipales sin concretarse

El futuro de los cines de verano en Córdoba sigue en el aire y las subvenciones municipales sin concretarse

Investigadores cordobeses participan en la identificación de la construcción más antigua documentada en Villa Adriana

Investigadores cordobeses participan en la identificación de la construcción más antigua documentada en Villa Adriana

Sadeco descarta un plan de choque tras subir la tasa, pero reforzará la limpieza de contenedores y las zonas de baldeo

Los teatros de Córdoba despiden la temporada con Sergio Dalma, Subtónica y la Royal Film Concert Orchestra

Los teatros de Córdoba despiden la temporada con Sergio Dalma, Subtónica y la Royal Film Concert Orchestra

El aeropuerto de Córdoba tendrá vuelos a Canarias al menos hasta marzo del próximo año 2027

El aeropuerto de Córdoba tendrá vuelos a Canarias al menos hasta marzo del próximo año 2027

Atención, escaladores: Vista Alegre tendrá un rocódromo renovado y estrenará zona de búlder

Atención, escaladores: Vista Alegre tendrá un rocódromo renovado y estrenará zona de búlder

El Materno Infantil del hospital Reina Sofía inaugura el parque ‘Caminando con Dani’

El Materno Infantil del hospital Reina Sofía inaugura el parque ‘Caminando con Dani’

Bellido ofrece Regina como espacio cultural a los artistas que cuestionan la cesión de Caballerizas a una fundación catalana

Bellido ofrece Regina como espacio cultural a los artistas que cuestionan la cesión de Caballerizas a una fundación catalana
Tracking Pixel Contents