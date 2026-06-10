El futuro de los cines de verano en Córdoba sigue en el aire y las subvenciones municipales sin concretarse

Los cines de verano han vuelto a saltar al turno de ruegos y preguntas de la sesión plenaria que se celebra este miércoles en Córdoba, cuando sigue planeando la posibilidad de que solo abra este verano uno de los cuatro cines de verano de la ciudad (Coliseo San Andrés). Este viernes, el empresario cordobés Antonio Amil, propietario de los cines Fuenseca, Delicias y Olimpia, desvelará si finalmente abre sus puertas alguna de estas tres salas después de la falta de rentabilidad de los mismos la pasada temporada y de la ausencia de ayudas públicas al mantenimiento. "A día de hoy, no podemos abrir por causas ajenas a la propiedad", dijo Amil en sus últimas declaraciones públicas.

La oposición ha vuelto a interrogar al equipo de gobierno, por un lado, a cuenta de las subvenciones que estudian desde hace semanas sacar para ayudar a los empresarios este verano; y por otro lado, por el hecho de que el Ayuntamiento de Córdoba no haya ejercido el derecho de tanteo y retracto en la compra de los tres últimos cines de verano citados, que han pasado hace unos meses a manos de Antonio Amil. De hecho, la junta de gobierno local tuvo que aprobar la subrogación legal del contrato privado de arrendamiento de los cines de verano Fuenseca y Delicias, para actividades culturales, de promoción y dinamización social del Ayuntamiento de Córdoba, una vez formalizado el cambio de titularidad tras la adquisición a Ángel Cañuelo de los cines por parte del empresario Antonio Amil.

Antonio Amil , Gerente de los cines de verano. / Víctor Castro / COR

Críticas del PSOE

Los portavoces de PSOE y Hacemos Córdoba, Antonio Hurtado y Juan Hidalgo, han preguntado por esta cuestión consideran que 300.000 euros, precio por el que se han adquirido los cines, era una cantidad "aceptable" y hubiese sido "una excelente inversión" municipal. Ha sido el portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, quien les ha dado respuesta: el Ayuntamiento de Córdoba no se plantea la adquisición de los cines si eso implica el mantenimiento y la gestión directa de los mismos, pero sí lo haría si se planteara un cambio de usos de los suelos donde se ubican los cines. "Igual que el Ayuntamiento no está para comprar zapaterías, tampoco está para comprar cines", ha dicho para defender que esa compra no se ajusta a las necesidades del Consistorio.

En otro orden de cosas, Torrico ha explicado que el Ayuntamiento no ejerció el derecho de tanteo y retracto en la compra de los cines porque los servicios jurídicos municipales les dijeron que no cabía ese derecho al exceder del ámbito administrativo.

Ayudas para los cines

La concejala Isabel Bernal también ha preguntado por las líneas de ayuda destinada a compensar la falta de rentabilidad de los cines de verano que prometió estudiar el alcalde de Córdoba, José María Bellido. La delegada de Cultura, Isabel Albás, ha asegurado que se siguen estudiando y que esperan que pronto se publiquen. La promesa era que llegaran a los 100.000 euros.