La Fundación Fuego pone Córdoba como ejemplo de buenas prácticas y analiza las claves del éxito en la protección del patrimonio ante incendios

El presidente de la Fundación Fuego, Pablo Muñoz, jefe de bomberos de la ciudad de Cuenca durante 40 años, ha participado en la jornada técnica Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral de Córdoba que se está celebrando este miércoles en el Patio San Eulogio organizada por la propia fundación y los bomberos de la ciudad. Antes de la inauguración, ha explicado la importancia de realizar este seminario en Córdoba, "que ha sido un ejemplo de buenas prácticas" en la intervención realizada en el incendio ocurrido en agosto del año pasado. Después del ejemplo de Notre Dame, "donde gracias a los bomberos de París se pudo salvar la estructura de la catedral", en Córdoba, el trabajo previo de prevención, formación, planificación, estudios y coordinación entre el Cabildo de la Catedral y los bomberos de Córdoba, "hizo posible que en muy poco tiempo, la Mezquita Catedral se salvara del fuego afectando solo a un 0,67 % de las cubiertas, por lo que ni siquiera tuvo que cerrarse al público como ocurrió en Notre Dame que estuvo cinco años cerrada".

Ejemplos de buenas prácticas

Según Pablo Muñoz, las buenas prácticas aplicadas en el caso de la Mezquita-Catedral tienen que ver en primer lugar con "la buena relación institucional que existe entre bomberos, Ayuntamiento y Cabildo". Esto ha hecho posible que "los bomberos conozcan muy bien la instalación y no lleguen a un sitio nuevo para ellos". Además, ha destacado la labor del Cabildo, que "ha hecho previamente un estudio de riesgos y ha protegido adecuadamente las cubiertas y bajo cubiertas, con instalaciones tanto de detección como de extinción y de ayuda para los bomberos". Todo esto ha permitido "una respuesta rápida de los bomberos, que acuden a un espacio que conocen previamente". También ha apuntado la importancia de que "el personal de la Catedral tenga formación de primera intervención y que los bomberos de Córdoba cuenten con una formación específica sobre cómo trabajar en patrimonio". Según Pablo Muñoz, en ciudades como Córdoba, "debe aplicarse un protocolo normalizado de actuación, igual que puede haberlo ante un accidente de tráfico o un riesgo químico". De esta forma, la capacidad de los bomberos para intervenir de forma certera en una ciudad Patrimonio Mundial como Córdoba se amplifica.

Asistentes a la jornada técnica que se celebra en el Patio San Eulogio de Córdoba. / Manuel Murillo

El jefe de los bomberos de Córdoba, Daniel Muñoz, ha confirmado que todos los bomberos de la ciudad cuentan con formación específica no solo para intervenir en la Mezquita-Catedral sino para actuar en cualquier edificio patrimonial. "No se interviene de la misma forma en un edificio de viviendas de nueva construcción que en un edificio patrimonial", ha indicado, "en un edificio patrimonial hay otra serie de factores que pueden dañar el edificio como por ejemplo, el humo y dependiendo de dónde se establezcan las medidas de evacuación de ese humo, se pueden dañar distintas obras". Los bomberos deben valorar por tanto qué medidas adoptar ya que "el agua puede provocar daños irrecuperables".

Muñoz ha insistido en que "cuando sucede una emergencia de estas características, como ocurrió en el incendio de la Mezquita-Catedral, no hay un único factor que dé lugar al éxito de la intervención". El éxito reside en "una serie de trabajos previos que se van realizando para que el resultado de la intervención sea positivo". En su opinión, el éxito en el caso de la Mezquita-Catedral,se debe al "trabajo muy potente que hace el Cabildo con su plan de autoprotección, que está actualizado y entrenado y que incluye un simulacro anual en el que intervienen todos los servicios de emergencia". Además, ha hecho hincapié en "el equipo humano de mantenimiento que es vital para esta instalación y que el día del incendio hicieron un trabajo fabuloso". También, se ha referido al equipo humano de seguridad que está al día en todas las cuestiones que conlleva este tipo de edificio. Y luego está la estrecha relación con el Cabildo, "que permite que toda nuestra plantilla conozca perfectamente el edificio". Dentro del proceso de formación anual que tenemos, "se hacen visitas continuas". De hecho, en el proceso selectivo para las nuevas incorporaciones de bomberos y, en el curso de formación de nuevo ingreso, la parte de patrimonio es un requisito: se imparte formación específica y se visita este edificio.

La Fundación Fuego se dedica a la investigación de incendios y, sobre todo, a la protección del patrimonio mundial y del patrimonio cultural. Por eso, está interesada en "concentrar a técnicos especialistas para que investiguen, analicen y aprendan de las cosas bien hechas y de los trabajos bien realizados", ha asegurado su presidente. La expectación por las jornadas ha sido máxima. "En 48 horas, se completaron las 180 plazas físicas que teníamos disponibles, y tuvimos que abrir un servicio de streaming en el que actualmente tenemos inscritas a unas 250 personas", ha informado, "hay mucha expectación entre los profesionales por conocer a fondo qué se hizo".

Durante la jornada, se conocerán los trabajos que se están realizando a nivel regional y se pondrá en valor el premio Europa Nostra, concedido por la Comisión Europea a un trabajo de investigación realizado en Sevilla, centrado en los gemelos digitales aplicados a la protección del patrimonio.