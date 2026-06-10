Funcionarios de prisiones denuncian una grave agresión entre internos en la cárcel de Córdoba y alertan sobre la falta de personal

La sección sindical de APFP, la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, ha denunciado la agresión de un interno de la cárcel de Córdoba a otro con una "cuchilla casera con la que le cortó en el cuello. Por ello, reclama más seguridad y personalen el centro.

Según relata a la asociación en una nota de prensa, los hechos ocurrieron el pasado lunes 8 de junio en el Centro Penitenciario de Córdoba, durante la apertura de celdas a primera hora de la mañana. En ese momento, un interno habría atacado a otro con una cuchilla de fabricación casera, causándole un corte en el cuello. APFP sostiene que la rápida intervención de los funcionarios de prisiones evitó que la agresión fuera a más y permitió reducir al presunto agresor, que también habría amenazado al personal penitenciario con el arma en la mano.

El interno herido fue trasladado inicialmente a la enfermería del centro penitenciario y posteriormente derivado con urgencia a un hospital. De acuerdo con APFP, se encuentra fuera de peligro gracias a la rapidez con la que actuaron los trabajadores que intervinieron en el incidente.

Alerta de falta de personal

La organización sindical ha aprovechado esta denuncia para reclamar más medios humanos y materiales en la prisión de Córdoba. APFP asegura que ha solicitado información a través del Portal de Transparencia para conocer los datos de plantilla y población reclusa, al considerar que el centro cordobés cuenta con menos efectivos que otros centros penitenciarios pese a atender a un número elevado de internos.

El sindicato compara la situación de Córdoba con la del Centro Penitenciario de Valencia, que, según APFP, cuenta con más del doble de personal para una población reclusa superior en unos 500 internos. La asociación critica que se justifique la presencia de determinados internos en Córdoba por criterios de arraigo o tratamiento, y sostiene que muchos de ellos, al quedar en libertad, se dirigen a otros territorios como Murcia, Almería o Ceuta.

Críticas a la clasificación de internos

APFP también cuestiona la clasificación penitenciaria de algunos internos y afirma que espacios como el CIS, Centro de Inserción Social, o los módulos de respeto estarían siendo ocupados por personas que, a juicio del sindicato, no reúnen el perfil adecuado para este tipo de unidades. Esta situación, advierten, puede dificultar la convivencia entre los propios internos y aumentar la presión sobre los trabajadores.

La sección sindical reclama desde hace años una reposición efectiva de las Relaciones de Puestos de Trabajo, conocidas como RPT, y cifra en 3.241 las vacantes existentes en el conjunto de centros penitenciarios a fecha de 1 de abril de 2026.

Entre sus reivindicaciones, APFP incluye que los funcionarios de prisiones sean considerados agentes de autoridad, una cuestión cuya proposición de ley está previsto que se vote este jueves 11 de junio en el Congreso de los Diputados. El sindicato también solicita el uso de pistolas táser en situaciones excepcionales y peligrosas, así como la equiparación salarial con los trabajadores penitenciarios de Cataluña.

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El incidente denunciado en la cárcel de Córdoba vuelve a abrir un debate sensible para la ciudad: cómo garantizar la seguridad de los internos, del personal penitenciario y del conjunto del sistema público de prisiones sin perder de vista la reinserción y la convivencia dentro de los centros.