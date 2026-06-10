Los familiares de víctimas del franquismo se plantan por la paralización de exhumaciones en Córdoba y convocan un homenaje

La Cátedra de Memoria Democrática y varios colectivos y asociaciones memoralistas de Córdoba han convocado un acto de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe de Estado y la dictadura en Andalucía el próximo sábado 13 de junio después de denunciar la paralización de los trabajos de exhumación en la capital cordobesa. "Las exhumaciones de Córdoba está en riesgo", sostienen. El acto se celebrará de manera conjunta y contará con la participación de la Asociación Dejadnos Llorar, la Plataforma por la Comisión de la Verdad y la Federación de la Memoria Democrática de Andalucía. Será a las 10 de la mañana en el cementerio de la Salud.

Los colectivos memorialistas hablan de "parálisis institucional alarmante" respecto a los trabajo de exhumación en la capital cordobesa, que se saldan de momento ocon un balance "desolador". En este sentido, las asociaciones recuerdan que ya han pasado nueve años desde la aprobación de las exhumaciones por parte de la Junta de Andalucía, pero que en Córdoba de momento solo se han llegado a identificar 189 represaliados hasta diciembre del 2025, cuando se paralizaron los trabajos. "Todavía no se ha completado la excavación de la primera fosa (Virgen de los Dolores), quedando aproximadamente un tercio pendiente de exhumación", recuerdan.

El director de la Cátedra de Memoria Democrática de la Universidad de Córdoba (UCO), Francisco Acosta Ramírez. / Víctor Castro

Falta de renovación del contrato

Frente a ese exiguo balance, las asociaciones lamentan la situación de paralización institucional de cara a la renovación del convenio entre la Diputación de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía, que sigue pendiente. Se trata de un trámite imprescindible para poder licitar y adjudicar un nuevo contrato que permita continuar las exhumaciones en el cementerios de la Salud y comenzar el proceso en San Rafael, donde se estima que hay sepultadas más de 2.000 víctimas. El alcalde, José María Bellido, ha sostenido siempre públicamente que no hay "ninguna duda" de que el Ayuntamiento y el resto de administraciones quieren retomar los trabajos, pero lo cierto es que han vuelto a retrasarse.

Exhumaciones en el cementerio de La Salud de Córdoba. / CÓRDOBA

Retomar los trabajos de exhumación

"Hace justo un año, ante la percepción de que al ritmo de ejecución los trabajos no concluirían antes del fin del contrato, el Ayuntamiento se comprometió públicamente a tener en marcha el nuevo contrato y el convenio necesarios para la continuación de las exhumaciones en ambos cementerios antes de que finalizara 2025", recuerdan desde Dejadnos Llorar. En marzo y abril de este año, el Ayuntamiento anunció de nuevo la puesta en marcha de la licitación de un nuevo contrato para terminar de exhumar la parte de la fosa pendiente, pero la cuestión es saber cuándo comenzarán los trabajos. "Toda esta situación evidencia una falta de voluntad política por parte de instituciones y partidos políticos que ahonda la herida de décadas de olvido de víctimas y familiares", aseguran.

El acto del próximo sábado será una ofrenda floral en la fosa de Virgen de los Dolores de La Salud. Los participantes depositarán las flores junto a las fotografías que recuerdan sus rostros y los lienzos con sus nombres. "Depositar una rosa y un clavel donde yacen víctimas inocentes asesinadas vilmente hace 90 años es un acto pacífico, humano y espiritual", subrayan los colectivos participantes.