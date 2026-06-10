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Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 11 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Leonides Martinez Sánchez

La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.

Jose Castro Navajas

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.

Rafaela Jimenez Garcia

La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio San Rafael.

Antonio Ranchal Luna

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La inhumación está prevista a las 19.30 horas en el cementerio La Salud.

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