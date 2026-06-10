Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 10 de junio
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Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 11 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:
Leonides Martinez Sánchez
La inhumación está prevista a las 10.30 horas en el cementerio de San Rafael.
Jose Castro Navajas
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael.
Rafaela Jimenez Garcia
La inhumación está prevista a las 13.30 horas en el cementerio San Rafael.
Antonio Ranchal Luna
La inhumación está prevista a las 19.30 horas en el cementerio La Salud.
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