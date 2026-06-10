Los Cordobeses del Año convierten a Córdoba en un espejo de sus mejores valores: solidaridad, esfuerzo y compromiso

El Palacio de Congresos de Córdoba ha acogido este miércoles la gala de los Cordobeses del Año, organizada por Diario CÓRDOBA, una cita que ha reunido a representantes de las instituciones, el tejido empresarial, cultural, sanitario, educativo y social de la provincia. En una edición especialmente emotiva, marcada por algunos de los acontecimientos que han sacudido Córdoba durante el último año, la ceremonia ha reivindicado valores como la solidaridad, la convivencia, el esfuerzo, la innovación y el servicio público a través de los nueve galardones concedidos.

En el acto, presentado por la actriz Eva Pedraza, se ha ido enlazando la trayectoria de los premiados con distintos valores que representan lo mejor de Córdoba: la solidaridad de Adamuz, la cultura de paz impulsada por la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, el esfuerzo deportivo de la atleta Fátima Ouhaddou, la labor asistencial del Hospital Universitario Reina Sofía en su 50 aniversario, la conservación del patrimonio por parte del Cabildo Catedral, la creatividad de Juan Carlos Rubio y la contribución económica de empresas como el Parque Joyero, Grupo Puma o López Garrido.

Gala de los Cordobeses del Año / A. J. González

Defensa del periodismo local ante la crispación

La intervención del consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, ha abierto la noche con una defensa del papel del periodismo local y una reflexión sobre los desafíos económicos y sociales que afronta la provincia. Moll ha destacado la trayectoria de unos premios que alcanzan ya su 41ª edición y que, a su juicio, se han convertido en "una cita" y en "un espejo en el que una ciudad decide mirarse a sí misma y reconocer lo mejor que tiene".

El consejero delegado de Prensa Ibérica, Aitor Moll, durante su intervención en el acto. / A.J. González

El responsable del grupo editorial ha reivindicado además la función de los medios de comunicación en un contexto de creciente polarización política y desinformación. "El periodismo independiente no es un lujo, es una necesidad democrática", ha afirmado, antes de defender una información basada en el rigor y la honestidad frente a la crispación que domina buena parte del debate público actual.

Durante su intervención, Moll ha repasado con datos algunos de los principales retos de Córdoba, como el desempleo, la despoblación o la necesidad de mejorar la productividad, aunque también ha puesto en valor oportunidades como el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra y la implantación de empresas tecnológicas e industriales vinculadas al sector de la defensa.

El consejero delegado de Prensa Ibérica ha tenido también palabras para Adamuz, galardonado con el premio especial de esta edición por la respuesta de sus vecinos tras el accidente ferroviario del pasado enero. Aquel episodio, ha señalado, demostró que "el mayor patrimonio" de la provincia "está en la humanidad de su gente".

El director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, durante su intervención. / A. J. González

"Ejemplo de humanidad"

Tras la intervención de Moll ha tomado la palabra el director de Diario CÓRDOBA, Rafael Romero, quien ha articulado su discurso alrededor de los valores que encarnan los premiados de esta edición y de la capacidad de Córdoba para responder con humanidad en los momentos más difíciles. Romero ha evocado la tragedia ferroviaria de Adamuz para recordar la reacción de todo un pueblo ante la emergencia, una actitud que definió como "la humanidad concreta, táctil, de las manos que ayudan sin pedir nada a cambio". Para el director, aquella respuesta ejemplifica los valores que representan los Cordobeses del Año y justifica el reconocimiento especial concedido al municipio.

Romero ha aprovechado también para alertar sobre el clima de crispación que atraviesa la sociedad. "Vivimos tiempos de mucho ruido, tiempos de polarización en que el grito parece más eficaz que el argumento", ha afirmado, antes de reivindicar la necesidad de preservar espacios de convivencia, diálogo y reconocimiento como los que simboliza esta gala y sus premiados.

El director de CÓRDOBA también ha reivindicado un modelo de periodismo cercano a la ciudadanía, recordando que la obligación del periodismo local es "estar cerca, mirar con calma, preguntar con rigor y contar lo que ocurre sin perder de vista a las personas".

Romero ha cerrado su intervención con una reivindicación de la identidad cordobesa y del compromiso del periódico con la provincia. "Córdoba no es solo un lugar, es una manera de estar en el mundo", ha asegurado, antes de concluir con una declaración en la que ha resumido el espíritu de la gala y la vocación del diario: "Mientras haya una Córdoba que merezca ser contada, aquí estaremos para contarla".

Una sociedad que avanza desde la colaboración

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reivindicado la capacidad de la sociedad cordobesa para avanzar desde la colaboración y el acuerdo. Bellido ha asegurado que los reconocidos en esta edición son ejemplo de que el progreso colectivo nace del compromiso individual y ha lanzado un mensaje de corresponsabilidad al señalar que los logros de Córdoba deben ser motivo de orgullo, pero también de exigencia para seguir construyendo futuro. "Cuando trabajamos juntos, cuando unimos esfuerzos, cuando dialogamos y llegamos a acuerdos nos va mejor a todos", ha afirmado.

El regidor ha defendido además que los galardonados representan valores que trascienden sus respectivos ámbitos profesionales y sirven como referencia para la sociedad. En este sentido, ha destacado que la gala pone de manifiesto "un mensaje importante" sobre la necesidad de cooperar, dialogar y pensar en las generaciones futuras, convencido de que ese espíritu es el que permite sentar "las bases de un mejor futuro para los que vendrán después de nosotros". Ha aprovechado para lanzar un guiño a las palabras del Papa León XIV en su visita a España, donde puso a Córdoba como ejemplo de diálogo, entendimiento y convivencia entre culturas.

Durante la gala también se ha recordado especialmente al exrector de la Universidad de Córdoba y exconsejero de Universidades, José Carlos Gómez Villamandos, fallecido recientemente, de quien se destacó su implicación durante años como miembro del jurado de los Cordobeses del Año.

La gala ha estado amenizada por la actuación del Trío Rosie Dee, formado por la cantante Rosa Domínguez, el pianista Lester Santiago García y el saxofonista Juan Carlos Pancho, que aportaron un elegante acompañamiento musical al encuentro.

Productos de la tierra ponen el broche de oro a una noche especial

Tras la entrega de los premios, los asistentes ha compartido una cena de gala en formato cóctel servida por Catering Cillero, que ha puesto el broche gastronómico a la noche. Los invitados han podido degustar, entre otros productos, el Jamón de Bellota 100 % Ibérico Alta Expresión D.O.P. Los Pedroches de Covap, cortado en directo por los maestros cortadores Luis Miguel Mansilla, Antonio David Castro Torres, Benito Díaz Segura y Manuel Benítez Rodríguez.

La entrega de estos galardones es posible gracias al impulso de numerosos colaboradores y al patrocinio de Kutxabank, Telefónica, la Diputación de Córdoba, la Universidad de Córdoba, Hitachi, y el Cabildo Catedral.