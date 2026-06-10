Córdoba elaborará un estudio de accesibilidad universal para sus colegios con vistas a 2030

El gobierno local se ha comprometido a elaborar un estudio y un diagnóstico individual de accesibilidad universal de todos los centros educativos públicos de la ciudad de Córdoba, aunque no ha querido apoyar una moción original del PSOE que pedía un plan de choque para arreglos y la calendarización de las actuaciones en lo que resta de mandato para la mejora de la accesibilidad universal en los colegios públicos de la capital. "No me puedo comprometer a algo que no se va a poder cumplir", ha defendido el delegado de Accesibilidad, Bernardo Jordano, en alusión al escaso margen de un año que había para acometer el plan de choque propuesto por los socialistas.

El texto aprobado este miércoles por el Pleno de Córdoba es, por tanto, una enmienda a la totalidad que ha salido adelante con los votos del PP y la abstención de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox, en la que se recoge la necesidad de identificar problema, solución, con criterios de prioridad y urgencia, y la administración competente para actuar en los centros educativos para mejorar la accesibilidad y de que se haga una proyección presupuestaria hasta el ejercicio 2030 para resolver las necesidades detectadas.

Mejoras en la accesibilidad

El delegado de Accesibilidad, Bernardo Jordano, ha justificado su negativa a apoyar la moción presentada al PSOE por el escaso margen para acometer las mejoras en accesibilidad y ha atribuido al "desconocimiento o a la mentira" la motivación del grupo municipal socialista para traer esta cuestión al pleno. "No le interesa que arreglemos esto o no quiere hacerlo de manera realista", le ha espetado Jordano al concejal socialista Ángel Ortiz, quien había promovido la iniciativa.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, saluda al secretario del pleno a su llegada a la sala. / AJ González / COR

Asimismo, Jordano ha defendido lo hecho hasta ahora por su delegación en los colegios, públicos y concertados, donde hicieron una encuesta a todos los colegios para que señalaran sus problemas en materia de accesibilidad. En base a esas respuestas, el Ayuntamiento de Córdoba ya ha actuado, según ha detallado Jordano, en el Pablo García Baena, Europa, Enríquez Barrios, Concepción Arenal, López Diéguez, Vicente Ferrer, El Brillante, Jiménez Ruiz o Juan Rufo, donde han instalado rampas y barandillas. O en los entornos del IES Séneca, Zoco, Ángel de Saavedra o Góngora, entre otros.

Lo que pedía el PSOE

El PSOE había planteado una moción original en la que se demandaba la puesta en marcha de un plan de choque de accesibilidad en los centros educativos públicos de la ciudad, destinado a eliminar barreras arquitectónicas, sensoriales y cognitivas y garantizar una educación verdaderamente inclusiva. Los socialistas fundamentaban la iniciativa en el propio primer Plan de Accesibilidad Universal del Ayuntamiento de Córdoba, que identifica importantes déficits en colegios públicos en esta materia.

El concejal del PSOE, Ángel Ortiz, ha recordado que no es competencia del Ayuntamiento el arreglo de los concertados, y que la accesibilidad es un concepto que va "más allá de barreras arquitectónicas y ascensores". En este sentido, el edil ha sostenido que “Córdoba no puede seguir presumiendo de ser una ciudad inclusiva mientras alumnos, familias y profesionales continúan encontrándose barreras que limitan su participación y desarrollo en igualdad de condiciones”.

Por su parte, Juan Hidalgo, portavoz de Hacemos Córdoba, se ha mostrado sorprendido de no haber sido capaces de llegar a un acuerdo en este asunto. "No entiendo la sinrazón, el ataque por respuesta y el empecinamiento por negarse a hacer un estudio y una calendarización de los arreglos en base a los presupuestos", le ha espetado a Jordano.

Rafael Saco (Vox), por su parte, ha lamentado que no se haya consensuado esta moción y le ha dicho al responsable de Accesibilidad que no le compra su enmienda "ya no cuela; no tengo duda de su sensibilidad sobre este tema, pero sí de la de su gobierno al que no le interesan ni los centros ni los niños que estudian en ellos".