Noche de reconocimiento y orgullo colectivo en los Cordobeses del Año

Cuarenta y un años dan para mucho. Dan para que una gala se convierta en cita ineludible, en uno de esos eventos que Córdoba espera cada año como un rito de reconocimiento colectivo.

La 41ª edición de los premios Cordobeses del Año de Diario CÓRDOBA ha reunido este miércoles por la noche a más de 650 personas en una velada que comenzó en el Palacio de Congresos, donde ha tenido lugar el acto institucional, y que se ha prolongado después entre los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos con una cena de gala.

Los premiados de la 41ª edición

Entre los asistentes se encontraban autoridades políticas, representantes institucionales y del mundo empresarial cordobés y directivos y cargos de Prensa Ibérica, grupo editorial al que pertenece este periódico.

El acto de entrega de premios ha estado conducido, como en ediciones anteriores, por la actriz cordobesa Eva Pedraza, cuya naturalidad y presencia escénica han guiado una ceremonia que ha vuelto a demostrar por qué esta gala ha resistido el paso de cuatro décadas y sigo siendo una gala de referencia en la provincia.

La fiesta de los Cordobeses del Año / A. J. González

Los premiados este año han sido la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, Fátima Ouhaddou, el Hospital Universitario Reina Sofía, el Cabildo Catedral, Juan Carlos Rubio, el Parque Joyero, Grupo Puma, López Garrido y el pueblo de Adamuz, cuyo alcalde Rafael Á. Moreno ha recogido la distinción y ha recibido un larguísimo aplauso del público.

En definitiva, empresas, personas e instituciones que llevan años y décadas representando a Córdoba en sus diferentes ámbitos de la mejor manera posible.

La música eleva la emoción

La música ha puesto un toque de emoción a la ceremonia. Antes de que se entregaran los galardones, el Rosie Dee Trío, formado por Rosa Domínguez en el micrófono, Lester Santiago García al piano y Juan Carlos Pancho con el saxofón, ha interpretado Córdoba, el himno que Medina Azahara compuso a su ciudad. Una canción que exalta la belleza y la historia, y que ha resonado con especial fuerza en una Córdoba que ha dejado atrás momentos difíciles y que ha vivido sus mejores meses en 2026 con la normalidad recuperada. El público, emocionado, se ha reconocido en esa letra que tanto une a los cordobeses.

Víctor Castro

El acto de entrega de premios ha finalizado con la interpretación de Viva la vida, de Coldplay. Los asistentes, animados, han acompañado con palmas antes de poner rumbo a uno de los monumentos más importantes de la ciudad.

Cena de gala y espectáculo nocturno

La velada se ha trasladado después a los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde el Catering Cillero se encargó de la cena de gala. Varias mesas dispuestas a los largo y ancho de la explanada, bajo las luces que adornan en estos momentos la vegetación, han despertado el asombro de los invitados. "No me lo esperaba así, está precioso", comentaban.

La recepción ha arrancado con una de las joyas de la gastronomía andaluza: los invitados degustaron jamón de bellota 100% ibérico Alta Expresión de la DOP de los Pedroches de Covap, cortado al momento por Luis Miguel Mansilla, Antonio David Castro Torres, Benito Díaz Segura y Manuel Benítez Rodríguez.

Ya en los jardines del Alcázar, el ambiente se ha vuelto más distendido. No han sido pocos los invitados que se han deleitado con la calidad de un producto de Los Pedroches. Mientras tomaban fotografías a los cortadores, en los grupos se oía: "El jamón está buenísimo". No se diga más.

A mitad de la gala, la organización ha comenzado a informar a los asistentes de que quienes lo desearan podrían disfrutar posteriormente de una sorpresa visual: Navegantes, el espectáculo lumínico de Naturaleza Encendida, que ha convertido el recinto en un juego de luces sobre la piedra y el agua del monumento, sumando una dimensión casi mágica a la noche.

Además, la meteorología ha acompañado durante toda la noche. Tras el calor de días anteriores, la gala se ha desarrollado con una temperatura agradable, fresca por momentos gracias a una suave brisa que se ha dejado sentir especialmente en los jardines.

Así la noche, una noche donde los Cordobeses del Año han vuelto a reconocer la mejor cara de la ciudad y de la provincia, y ya van 41 veces, ha vuelto a unir a la ciudad y a la provincia en perfecta comunión para brindar un reconocimiento unánime a quienes son el orgullo de esta tierra.