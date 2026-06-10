Córdoba aprueba la subida salarial del 1,5% para el personal laboral del Ayuntamiento en 2026

El Pleno de Córdoba ha dado luz verde este miércoles al incremento de un 1,5% de la masa salarial del personal laboral del Ayuntamiento de Córdoba en 2026. A favor de esta cuestión han votado los grupos municipales de Partido Popular, PSOE y Hacemos Córdoba, mientras que Vox se ha abstenido como hizo en la comisión de Hacienda previa al pleno.

La subida del 1,5% supone un incremento 8.008.499,00 euros para las arcas municipales, respecto a las retribuciones a 31 de diciembre del ejercicio 2025 al personal laboral de la casa. Este incremento quedó recogido en el artículo 2 del Real Decreto-Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que fue convalidado por el Congreso de los Diputados, el pasado día 11 de diciembre de 2025.

Conforme a ese real decreto las administraciones públicas podrán establecer el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración. Dicho abono podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025.

Críticas del PSOE por el atraso

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha lamentado que el Consistorio cordobés sea una de "las últimas administraciones" en abonar el incremento aprobado a sus empleados y duda de que las retribuciones eestén ya actualizadas en la nómina de junio.

En este sentido, el edil lamenta "el problema de gestión de nóminas tremendo" que tiene el equipo de gobierno de José María Bellido: "No es un problema de liquidez porque tienen 170 millones en el banco", ha recordado el edil.