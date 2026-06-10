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Córdoba tiene un año para buscar un edificio que sea la sede de la autoridad de investigación de accidentes de tren, barco y avión

Tras la elección de la ciudad como sede de este organismo, ahora habrá que buscar un edificio donde funcione, porque el Gobierno descarta que sea en El Arcángel

Vagón del Iryo siniestrado en el accidente ferroviario de Adamuz.

Vagón del Iryo siniestrado en el accidente ferroviario de Adamuz. / Manuel Murillo

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Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha celebrado este miércoles la elección de la ciudad como sede de de la nueva Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (Aitat). Lo que toca ahora, ha detallado el alcalde, es buscar un edificio que, efectivamente, funcione como sede física de dicho organismo.

Y es que pese a que el Gobierno ha elegido Córdoba para ser epicentro de la Aitat, también ha pedido al Ayuntamiento que busque una alternativa al edificio que el Ayuntamiento había presentado en un primer momento. En este caso, y según informó en su día el portavoz del gobierno municipal, Miguel Ángel Torrico, se barajaban dependencias del estadio de El Arcángel para tal fin. La razón es que hay espacio suficiente y, además, cuenta con mucho aparcamiento.

A.J.González Córdoba José María Bellido, y el presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona, Xavier Bassons, firman la declaración de intenciones para el establecimiento de una subsede del Museo Europeo de Arte Contemporáneo (MEAM) en Caballerizas Reales

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, durante una rueda de prensa celebrada este miércoles. / A. J. GONZÁLEZ

De momento, la sede seguirá en Madrid

Sin embargo, lo que dice el acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros es que se establece el plazo de un año para que el Ayuntamiento cordobés proponga un inmueble "adecuado" para albergar la autoridad administrativa y, hasta entonces, esta permanecerá provisionalmente en Madrid.

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Sobre este asunto, Bellido ha destacado que "estamos satisfechos porque la apuesta que hicimos ha salido bien", añadiendo que "lo presentamos sabiendo que era la mejor sede". Ahora, ha agregado el alcalde, "tenemos un año por delante" porque "nos piden una alternativa al edificio propuesto".

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