Bellido ofrece Regina como espacio cultural a los artistas que cuestionan la cesión de Caballerizas a una fundación catalana

En Córdoba tiene cabida todo el mundo. Este parece ser el mensaje que ha querido trasladar este miércoles el alcalde de la ciudad, José María Bellido, durante la firma del protocolo que sienta las bases para la futura cesión de un espacio en Caballerizas a la Fundación Les Arts i els Artistes para que abra una subsede del Museo Europeo de Arte Moderno (MEAM). Bellido ha hecho referencia a las críticas que el proyecto ha recibido por numerosos artistas cordobeses que cuestionan la cesión de un espacio tan emblemático a una fundación catalana y no sé de espacio a la creación local.

"En materia de cultura creemos en una Córdoba donde todos cabemos. El arte figurativo merece un espacio en nuestra ciudad", ha señalado Bellido, para reseñar la importancia que podrá tener unir un museo como el MEAM, con sede en Barcelona, con un espacio cultural e histórico como son las Caballerizas Reales. Frente a las críticas, que ha reconocido que son lógicas, lo que ha dicho el alcalde es que hay más espacios en la ciudad, y ha nombrado directamente Regina, el antiguo convento que ahora mismo se encuentra en fase de rehabilitación.

Sala de Caballerizas que el Ayuntamiento quiere ceder para que abra una subsede del Museo de Arte Moderno de Barcelona. / MANUEL MURILLO

Frente a las críticas, lo que ha dicho el regidor es que en el Ayuntamiento "no tenemos favoritismos", sino que "queremos lo mejor para nuestra ciudad". Con todo ello, el alcalde ha incidido en que "sé que hay personas que no han estado de acuerdo con esta decisión" y les ha tendido la mano para hablar sobre el asunto y buscar puntos en común. Y es que, en cualquier caso, lo que entiende el alcalde es que Regina puede reunir "unas características que casan más con los otros artistas están solicitando".

La fundación también pide reunirse con los artistas descontentos

Por su parte, el presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes, Xavier Bassons, también ha tendido la mano a esos artistas descontentos a sentarse y hablar sobre la propuesta. "Me gustaría poder hablar con ellos y que nos conozcamos. Les invito a que se sienten conmigo, nos reunimos y hablamos de lo que haga falta", ha apuntado Bassons.

El presidente de la Fundación Les Arts i els Artistes de Barcelona, Xavier Bassons. / A. J. GONZÁLEZ

Hacemos rechazada la cesión de Caballerizas

El asunto ha protagonizado, además, uno de los debates del pleno de junio celebrado este miércoles, todo a raíz de una moción socialista para rechazar el modelo de cesión aplicado por el Ayuntamiento. El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha señalado que el gobierno local "no ha partido de un proceso de escucha con los gestores culturales o la ciudadanía" para ocupar la planta alta de Caballerizas, de ahí que rechace la cesión a la fundación catalana al entender que "un bien de dominio público debe estar gestionado de manera directa por el Ayuntamiento".