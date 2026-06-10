Ayuntamiento y Diócesis de Córdoba estudian replicar las medidas antiincendios de la Mezquita-Catedral en las iglesias fernandinas

El Ayuntamiento y la Diócesis de Córdoba están estudiando la posibilidad de aplicar medidas de protección antiincendios similares a las utilizadas en la Mezquita-Catedral a otros elementos patrimoniales como las iglesias fernandinas, según ha avanzado el concejal delegado de Seguridad, Jesús Coca, en la jornada técnica Incendio y Rehabilitación de la Mezquita-Catedral, organizada por la Fundación Fuego y los Bomberos de Córdoba y que se está celebrando este miércoles en el centro de recepción de visitantes Patio de San Eulogio.

Coca ha destacado la respuesta inmediata que dieron los bomberos a este siniestro. "En menos de tres minutos, estaban empezando a desplegar el equipo para atajar el incendio", ha recordado, antes de agradecer el trabajo conjunto que se viene realizando en colaboración con el Cabildo desde hace años para actuar de la forma más rápida ante un incendio como el ocurrido en agosto del año pasado. "Nuestro servicio de bomberos conoce perfectamente los tejados de la catedral y antes de ese día, se habían hecho simulacros continuos", ha explicado, agradeciendo "las facilidades, los medios y la dedicación del Cabildo hacia el monumento, así como la ayuda que nos presta siempre".

Autoridades asistentes a la inauguración de las jornadas. / Manuel Murillo

El responsable de seguridad de la Mezquita-Catedral, Tomás Pajuelo, ha reiterado la enhorabuena a los bomberos y a todo el equipo de rehabilitación y mantenimiento de la Mezquita-Catedral por la intervención del día del incendio, si bien ha asegurado que "desde entonces, no nos hemos quedado diciendo 'qué bien lo hemos hecho'”, sino que hemos seguido implementando medidas de seguridad para prevenir y estar preparados ante las posibles contingencias que puedan surgir".

Nuevas medidas en marcha

Las nuevas medidas en las que se está trabajando tienen que ver con dos grandes proyectos que están en proceso. Por un lado, "el proyecto de nebulización, que se va a instalar en el crucero para poder tener un acceso y un ataque directo sobre el fuego". Y por otro, un antiguo proyecto de finales del siglo XIX o principios del XX, que intentará canalizar vías de agua por las cubiertas para poder acceder también rápidamente y atacar un posible fuego en el crucero. Pajuelo no ha querido avanzar cuáles son los plazos que manejan para su puesta en marcha. "Ahora mismo en una fase bastante avanzada, ya se ha elaborado el proyecto técnico y se está preparando para presentarlo ante los organismos oficiales, de modo que puedan concederse las licencias correspondientes". Antes de instalar los nuevos sistemas, "será necesario realizar un estudio arqueológico y otros trabajos previos".

Durante la jornada de hoy, que se retransmitirán por streaming, se abordarán algunos de los principales retos en materia de seguridad patrimonial como son la intervención en incendios en edificios históricos, la rehabilitación y restauración tras un incendio, los planes de salvaguarda y autoprotección, las nuevas tecnologías aplicadas a la protección patrimonial y la coordinación entre administraciones y los servicios de emergencia.

Andalucía, a la vanguardia en protección

La viceconsejera de Cultura y Deportes, Esperanza O'Neill Orueta, ha asistido a la inauguración de la jornada, donde ha asegurado que "Andalucía está ahora mismo a la vanguardia de esta protección gracias al trabajo coordinado entre administraciones, al trabajo con bomberos y con Emergencias de Andalucía". Además, la Junta de Andalucía ha puesto en marcha "algunas medidas para seguir avanzando en protocolos de salvaguarda y en planes para nuestros monumentos". En este sentido, el año pasado hicimos el primer plan de emergencia en un patrimonio mundial arqueológico, como son los Dólmenes de Antequera. Allí tuvo lugar un simulacro sobre la base de su plan de salvaguarda, con el servicio de Emergencias de Andalucía, "el primer simulacro de emergencia de este tipo que se puso en marcha en España en un patrimonio mundial arqueológico", ha destacado.

El año pasado, por primera vez, Andalucía contó además con un convenio con la Agencia de Emergencias. "A través de ese convenio nos coordinamos con los equipos de emergencias, transferimos conocimientos de los servicios de emergencia hacia nuestros técnicos y nuestros técnicos también aportan claves sobre el patrimonio a los servicios de emergencia", ha apuntado. También hay técnicos "que están realizando cursos de formación en Europa sobre salvaguarda del patrimonio, de forma que puedan traer esas nuevas exigencias y metodologías, estudiarlas aquí en Andalucía y poner en marcha las medidas necesarias".

También